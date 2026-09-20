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Vážná nehoda na Táborsku. Muže přimáčkl přívěs traktoru

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Vážné zranění si vyžádala nedělní nehoda traktoru s přívěsem ve Vilicích na Táborsku. Muže středního věku přimáčkl přívěs a zůstal zaklíněný pod jeho konstrukcí. Kvůli podezření na poranění páteře rozhodli lékaři o leteckém transportu do českobudějovického traumacentra.
Vážná nehoda na Táborsku. Muže přimáčkl přívěs traktoru

Vážná nehoda na Táborsku. Muže přimáčkl přívěs traktoru

Zdroj: HZS Jihočeského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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