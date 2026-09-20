Brno ožije vínem a burčák poteče proudem. Moravská metropole láká na skvělý program

Jihomoravská metropole se na přelomu září a října tradičně promění v dějiště velkolepých oslav úrody. Brněnské náměstí Svobody bude letos opět hostit oblíbené Vinobraní, které nabídne pestrou paletu lokálních vín a čerstvého burčáku. Návštěvníci se mohou těšit na devítidenní program plný dobrého jídla, pohodové atmosféry a každodenních hudebních vystoupení.
Pestrá nabídka vína i regionální gastronomie
Slavnosti vína odstartují v pátek pětadvacátého září a potrvají až do první říjnové soboty. Centrální náměstí zaplní desítky dřevěných stánků, u kterých budou místní i přespolní vinaři nalévat letošní burčák a pečlivě vybraná vyzrálá vína. K dobrému pití patří neodmyslitelně i poctivá moravská gastronomie. Pořadatelé proto zajistili opravdu široký výběr regionálních specialit, teplých pokrmů a drobných slaných chuťovek, které skvěle doplní odpolední i večerní posezení pod širým nebem.
Vstup do celého areálu oslav je tradičně zcela zdarma a lidé se mohou mezi stánky pohybovat naprosto volně. Pořadatelé ze spolku Slavnosti Brno mysleli na dostatek míst k sezení, takže náměstí zaplní dlouhé lavice a prostorné stoly. Tento uspořádaný prostor vytváří ideální podmínky pro setkávání s přáteli nebo odpočinek po dlouhém pracovním dni. Kombinace babího léta, historických kulis okolních budov a sklenky dobrého moku propůjčuje centru města nesmírně uvolněnou a přátelskou náladu.
Tradiční cimbál potěší milovníky folklóru
Každý festivalový den zpříjemní bohatá hudební produkce, která startuje vždy úderem šestnácté hodiny. První část pozdního odpoledne patří výhradně moravskému folklóru a tradiční cimbálové muzice. Zahajovací pátek odstartují Sólisté BROLN a během víkendu se mikrofonů chopí muzikanti od Petra Mikulky či Michala Trkana. V průběhu celého pracovního týdne zahrají k poslechu další oblíbená lokální uskupení jako Oskoruša, OLiNa nebo Friška. Lidový blok vždy končí přesně v osmnáct hodin večer.
Moderní kapely roztančí večerní náměstí
Po krátké technické přestávce dochází na pódiu k výrazné změně hudebního žánru. Od půl sedmé večer přebírají pomyslnou štafetu moderní kapely, které hrají pro bavící se dav až do osmé hodiny. Páteční večerní atmosféru rozproudí formace Jay Delver a o sobotní show se postará skupina CCA GANG. Během týdne vystoupí na náměstí další zajímaví interpreti, mezi kterými nechybí Zkusmeto, Sakrapes nebo Kupodivu. Tato dramaturgie pomáhá udržet svižné tempo a baví publikum napříč všemi generacemi.
Podzimní slavení vyvrcholí na začátku října, kdy hudební program nabídne další výrazná jména. Čtvrteční podvečer oživí kapela Onen svět a páteční publikum rozezpívá skupina Baobab. Závěrečná festivalová sobota třetího října přinese vystoupení Cimbálové muziky Aleše Smutného a úplnou hudební tečku za letošním ročníkem obstará formace Left and Right. Moravská metropole tak znovu potvrdí svou pověst mimořádně pohostinného města, které umí propojit historii a tradice se současným životem.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (kudyznudy, slavnostibrno).