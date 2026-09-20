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Brno ožije vínem a burčák poteče proudem. Moravská metropole láká na skvělý program

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Tradiční Vinobraní v Brně mění centrální náměstí Svobody v dějiště velké podzimní oslavy. Návštěvníky láká čerstvý burčák a velmi pestrý hudební program.
Vinobraní míří do centra Brna

Vinobraní míří do centra Brna

Zdroj: FOTO:Millenium187, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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