Acosta čeká na první vítězství MotoGP. V Rakousku zjistil, že mu k němu mohou chybět pouhá tři kola

Pedro Acosta už nemusí poslouchat, že jednou bude mít rychlost na vítězství v MotoGP. V sobotu ji měl reálně a měřitelně. Ve sprintu Velké ceny Rakouska se po chaotickém začátku dostal do vedení, vybudoval si přibližně dvousekundový náskok a směřoval k prvnímu triumfu v královské třídě.
Pak přijela šikana 2A–2B a tři kola před cílem skončil v kačírku. Jeho následné hodnocení nebylo komplikované: byla to jeho chyba.
Právě tím se sobota liší od všech předchozích „skoro"
Acosta už v MotoGP stál na pódiu, zajel skvělé kvalifikace a několikrát vypadal jako jezdec, který je fyzicky i talentem připravený porážet úplnou špičku. Mezi „vypadá jako budoucí vítěz" a „vyhrál" ale existuje hranice, kterou žádná statistika o potenciálu neobejde.
V Rakousku byl za ní téměř celý sprint.
Nikdo nemusel spekulovat, zda jeho KTM dokáže držet tempo. Dokázala. Nikdo nemusel hledat výmluvu v pneumatikách nebo výkonu motoru. Acosta vedl, soupeřům odjížděl a potom spadl ve chvíli, kdy už nebyl pod bezprostředním tlakem.
To je možná nejtěžší druh chyby. Když jezdec bojuje kolo na kolo a někdo ho vytlačí do problému, příčina je jasná. Acosta ovšem situaci podle vlastního vyjádření kontroloval a právě tehdy přišel pád. (motogp.com)
Je to zajímavý vývojový moment. Mladý jezdec už nemusí hledat poslední dvě desetiny rychlosti. Musí se naučit dokončit závod ve chvíli, kdy ty dvě desetiny vůbec nepotřebuje.
MotoGP v tomhle neodpouští
Stačí jediný okamžik. Přední kolo ztratí kontakt, motorka zmizí a náskok, který jste budovali deset kol, přestane během sekundy existovat.
Acosta se ještě pokusil pokračovat, sprint ale nedokončil. Vítězství převzal Jorge Martín, který přitom po prvním kole spadl až na osmé místo a během závodu se probojoval zpět dopředu. Marc Márquez skončil druhý a Martín se díky výsledku vrátil do vedení šampionátu. (motogp.com)
To je skoro dokonalý kontrast. Acosta měl závod pod kontrolou a nedokončil ho. Martín ho na začátku pod kontrolou neměl vůbec a vyhrál.
Dnes dostává luxus, který sport často nenabízí
Reparát během 24 hodin.
Žádné čekání dva týdny, žádné dlouhé přemýšlení nad chybou. Hlavní Grand Prix se jede na stejné trati, se stejnými brzdnými body a stejnou motorkou, která celý víkend ukazuje rychlost na vítězství.
Acosta navíc startuje z první řady vedle Jorgeho Martína a Marca Márqueze. Pokud se znovu dostane dopředu, všechny sobotní otázky se okamžitě vrátí. Jen hlasitěji.
Domácí závod KTM dává celé situaci ještě větší váhu
Red Bull Ring je pro rakouského výrobce domácí Grand Prix. KTM zde dlouhodobě hledá výsledek, který by spojil technický pokrok s příběhem značky, a právě Acosta je jezdcem, kolem něhož se její budoucnost nejčastěji vypráví.
První vítězství mladého Španěla právě tady by proto bylo téměř dokonale symbolické. Po sobotě ale získala tahle možnost ještě lepší příběh, protože vítězství už nebylo hypotetické. Acosta ho měl několik kilometrů před sebou.
Všichni mimořádní jezdci jednou projdou fází, kdy jejich rychlost nikdo nezpochybňuje. Od té chvíle se mění měřítko. Už se neptáme, zda jsou dost rychlí, ale kolik závodů vyhráli.
Acosta právě stojí přesně na té hranici.
Sobotní sprint mu ukázal, že motorka i jezdec jsou schopní vytvořit vítězný náskok. Současně mu velmi bolestivě připomněl, že poslední tři kola mají úplně stejnou hodnotu jako všechna předchozí.
Pokud dnes první vítězství přijde, sobotní pád možná nebude příběhem o promarněné šanci. Bude jen první polovinou jednoho mimořádně rychlého rakouského víkendu.
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Zdroje: MotoGP – Martin produces golden comeback stunner to capitalise on Acosta error [1], MotoGP – Acosta: "I f***ed up, it was my fault" [2], MotoGP – Austrian Grand Prix qualifying reactions [3].