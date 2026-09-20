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Acosta čeká na první vítězství MotoGP. V Rakousku zjistil, že mu k němu mohou chybět pouhá tři kola

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Pedro Acosta v sobotním sprintu na Red Bull Ringu vedl s náskokem kolem dvou sekund a mířil za prvním vítězstvím v MotoGP. Tři kola před cílem ale spadl. „Podělal jsem to, byla to moje chyba,“ přiznal. Dnes dostává na domácí trati KTM okamžitý reparát.
Acosta čeká na první vítězství MotoGP. V Rakousku zjistil, že mu k němu mohou chybět pouhá tři kola

Acosta čeká na první vítězství MotoGP. V Rakousku zjistil, že mu k němu mohou chybět pouhá tři kola

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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