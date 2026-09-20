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Kordula Stropnická slaví 21. Z malé brýlaté slečny vyrostla půvabná žena, s otcem už 4 roky nepromluvila

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Kordula Stropnická slaví jednadvacet let. Dětské role a brýle jsou minulostí. Nejmladší dcera Veroniky Žilkové dnes udává rodinný vkus a žije si po svém.
Kordula Stropnická a Veronika Žilková v roce 2011

Kordula Stropnická a Veronika Žilková v roce 2011

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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