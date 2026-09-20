Kordula Stropnická slaví 21. Z malé brýlaté slečny vyrostla půvabná žena, s otcem už 4 roky nepromluvila

Dcera herečky Veroniky Žilkové a Martina Stropnického již dávno není tou malou brýlatou slečnou, kterou si veřejnost pamatuje z jejích dětských let. Kordula Stropnická v pondělí 21. září oslaví jednadvacáté narozeniny a vyrostla v sebevědomou mladou ženu, jež se aktivně věnuje svým vášním a v rodině platí za uznávanou módní autoritu. I přes nesporné úspěchy však její život provází složité rodinné vztahy, zejména pak dlouhodobé odloučení od otce.
Zlobivá slečna z plátna
Mnozí si Kordulu Stropnickou vybaví především díky její roli v komedii Jak se zbavit nevěsty, která přišla do kin před deseti lety. Jako desetiletá holčička s výraznými brýlemi tehdy okouzlila diváky svou bezprostředností a přirozenou výřečností. „Ani moc nemusím hrát, mám zlobení nastudované od Agáty,“ svěřila se tenkrát. Přiznala také, že je drzá i doma a ráda provokuje bratra i kluky ve svém okolí. Už tehdy málokdo pochyboval, že zdědila talent po mamince a geny nezapře ani se starší sestrou Agátou Hanychovou.
Hereckou dráhu si však Kordula nevybrala. K natáčení ji před lety dovedla spíše pragmatická dohoda s matkou. Veronika Žilková dceři vysvětlila, že léto je čas na brigády, a jelikož její milovaní koně stojí nemalé peníze, měla by si na svého koníčka přispět. Film tak byl spíše příležitostí, jak si na drahou zálibu vydělat. Vášeň pro jezdectví u mladé slečny přetrvala a dnes se úspěšně věnuje parkurovému skákání a závodění.
Módní guru rodiny
V současnosti platí Kordula v rodině za největší znalkyni módy. Její vkus a cit pro detail jsou tak výrazné, že s ní outfity pravidelně konzultuje nejen maminka, ale i sestra Agáta. Žilková potvrdila, že dcera dokáže být v módních otázkách nekompromisní a nebojí se matce nákupy rovnou zakázat. „U nás má největší vkus Kordula,“ chválí herečka mladší dceru. „Není kritik, ale stylista. Jde a prostě nám to poskládá.“ Podle matky umí dcera vytvořit luxusně vypadající outfit i z kousků z levných obchodů, což považuje za skutečné umění.
Výrazná proměna z nenápadné holčičky v okouzlující mladou ženu je patrná i na veřejnosti. Nedávno se Stropnická objevila například na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde předváděla modely návrhářky Martiny Pipkové Loudové a na přehlídce doslova oslnila. O její rostoucí jistotě a eleganci svědčí i fotografie na sociálních sítích, například na Instagramu, kde sdílí momenty ze svého života.
Odloučení a studium
Kromě jezdectví a zájmu o módu se Stropnická věnuje také vzdělávání. Před letními prázdninami strávila čas ve Španělsku v rámci programu Erasmus, konkrétně na Tenerife, kde navštěvovala vysokou školu. Oslavu svých dvacátých narozenin v loňském roce si užila na střeše v centru Prahy za přítomnosti matky a strýce, sestra Agáta tehdy chyběla.
Volný čas ráda tráví cestováním, navštívila například Maltu nebo Řecko s kamarádkami. V osobním životě nedávno prošla rozchodem s Damianem Drahokoupilem, se kterým tvořila pár s přestávkami od roku 2022.
Zatímco vztah s matkou Veronikou Žilkovou má velmi blízký, s otcem Martinem Stropnickým je situace diametrálně odlišná. Vztahy jsou dlouhodobě komplikované, k čemuž přispěl i rozchod rodičů v roce 2022. Stropnický v nedávném rozhovoru pro Blesk.cz smutně přiznal, že se s dcerou neviděli už více než čtyři roky. „Nechce se sejít. Pravidelně jí píšu, snažím se ji pochopit,“ posteskl si exmanžel Žilkové. I když nejsou v osobním kontaktu, její život sleduje a je na dceru pyšný. Naději na usmíření a obnovení kontaktu však nevzdává.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (lifee, blesk, Instagram).