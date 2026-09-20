Tepličtí fotbalisté vyhráli 2:0 v Hradci Králové

Východočeši prohráli doma poprvé v ročníku nejvyšší soutěže, v lize tam nebodovali po sérii devíti utkání.
V prvním poločase toho hráči obou týmů mnoho nenabídli, nejdůležitějším momentem tak dlouho bylo zranění domácího kapitána Daridy, jehož v 21. minutě vystřídal Valenta. O chvíli později mohl po rohu skórovat Čihák, jeho hlavičku brankář Trmal udržel před brankovou čárou.
Královéhradecký stoper nakonec byl u gólové akce, ale ke své smůle na druhé straně. Ve 43. minutě Pulkrab na přední tyči "patičkou" tečoval Rizničův střílený centr a míč se následně odrazil od Čihákovy nohy do sítě.
Ve 49. minutě se prosadil teplický útočník Kozák, radost mu ale zkazil ofsajd. Severočechy to nemuselo mrzet, v defenzivě byli pozorní a vůbec nepouštěli domácí k nebezpečným útočným akcím.
"Votroci" si vypracovali šance až v závěru. V 81. minutě Vlkanova zpracoval centr na zadní tyč, zblízka ale přestřelil. Vzápětí Uhrinčaťův nepovedený centr dopadl na břevno. V 88. minutě však udeřili podruhé hosté, když Jakubko z pravé strany místo centru zvolil překvapivé zakončení na přední tyč a radoval se z první trefy v české lize. Brankář Zadražil se za míčem jen ohlédl.
Teplice potvrdily venkovní formu, na hřištích soupeřů vyhrály pět z posledních šesti ligových duelů. Navíc navázaly na středeční triumf 5:0 na hřišti Táborska ve 3. kole poháru. Hradec, který ve stejné soutěži vyřadil taktéž druholigovou Příbram (2:1), podlehl doma "Sklářům" po šesti vzájemných zápasech nejvyšší soutěže.
9. kolo první fotbalové ligy:
FC Hradec Králové - FK Teplice 0:2 (0:1)
Branky: 43. vlastní Čihák, 88. Jakubko. Rozhodčí: Bohata - Dresler, Kotík - Ochotnický (video). ŽK: Valenta, Neto, Vlkanova, Umar - Vientiess, Bílek, Večerka. Diváci: 6283.
Sestavy:
Hradec: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Mielke (55. Vlkanova), Darida (21. Valenta), Dancák (69. Neto), Trubač - Van Buren (69. Umar), Slončík - Čvančara. Trenér: Horejš.
Teplice: Trmal - Vientiess, Takács (56. Jakubko), Večerka, Riznič - Jukl, D. Mareček (68. Bílek) - Radosta, Čermák (78. Švanda), Kozák (56. Auta) - Pulkrab (56. Zlatohlávek). Trenér: Frťala.