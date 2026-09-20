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Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora

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Nedělní dopoledne na známé pláži ve Vouliagmeni nedaleko Atén skončilo tragickou událostí, kterou nyní vyšetřuje řecká policie. Kvůli sporu o plážové lehátko se do konfliktu dostali návštěvníci ve věku 82 a 76 let. Starší z mužů během následné potyčky zkolaboval a přestože se jej záchranáři snažili oživit, později v nemocnici zemřel. Policie zadržela 76letého muže a 21letou ženu, která jej doprovázela.
Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora

Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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