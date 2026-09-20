Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora

K události došlo v neděli 20. září ráno na organizované pláži Akti Vouliagmenis na jižním pobřeží Atén. Podle dosud zveřejněných informací dorazil dvaaosmdesátiletý muž na pláž se svou manželkou a usadil se na lehátkách. Později přišel na stejné místo šestasedmdesátiletý muž doprovázený mladou ženou. Právě kvůli jednomu z lehátek mezi návštěvníky vznikla slovní rozepře. Incident se odehrával krátce před desátou hodinou dopoledne a během několika minut se situace výrazně vyhrotila.
Jednadvacetileté ženě se podle řeckých médií během konfliktu udělalo nevolno a byla odvedena na ošetřovnu přímo v areálu pláže. Spor tím ale neskončil. Šestasedmdesátiletý muž se měl následně vrátit na místo, kde se znovu setkal s 82letým návštěvníkem. Slovní konflikt tentokrát přerostl ve fyzickou potyčku. Právě její přesný průběh nyní policisté prověřují, protože zveřejněná svědectví a první mediální informace se v některých detailech liší.
Muž během konfliktu zkolaboval
Během potyčky se dvaaosmdesátiletému muži náhle udělalo vážně špatně a zkolaboval. Novější informace hovoří o srdeční zástavě. Zaměstnanci a záchranáři na místě okamžitě zahájili resuscitaci a použili také automatizovaný externí defibrilátor. Navzdory opakovaným pokusům se jeho stav nepodařilo stabilizovat. Následně jej převzala posádka řecké zdravotnické služby EKAB a převezla do nemocnice Asklepieio Voula. Přibližně kolem jedenácté hodiny dopoledne zde muž zemřel.
Právě příčina úmrtí je jednou z nejdůležitějších otázek dalšího vyšetřování. První řecké zprávy událost popisovaly jako úmrtí po napadení a některá média uváděla vážná zranění. Informace vycházející z policejních zdrojů jsou však opatrnější. Zatím nebylo definitivně stanoveno, zda muž zemřel přímo v důsledku zranění utrpěných při konfliktu, nebo zda rozhodující roli sehrála náhlá zdravotní komplikace. Kategorické tvrzení, že některý z účastníků muže přímo usmrtil, je proto v této fázi předčasné.
Policie zadržela dva lidi
Policisté po incidentu odvezli na služebnu ve Vari, Voula a Vouliagmeni šestasedmdesátiletého muže i jednadvacetiletou ženu, která s ním byla na pláži. Novější zprávy již hovoří o jejich zadržení. K podání vysvětlení byl předveden také 45letý pracovník odpovědný za bezpečnost v areálu pláže. Případem se zabývají policisté specializovaného oddělení pro vyšetřování trestných činů, kteří shromažďují svědecké výpovědi a snaží se přesně zrekonstruovat průběh konfliktu.
Vyšetřovatelé musí mimo jiné určit, kdo se do fyzického střetu skutečně zapojil a jaká zranění při něm jednotliví účastníci utrpěli. Jeden ze svědků, který podle řeckých médií znal 76letého muže, totiž popsal průběh konfliktu odlišně a tvrdil, že napaden měl být právě jeho známý. Jde však pouze o jednu z výpovědí, jejíž věrohodnost musí policie teprve posoudit. Jisté v tuto chvíli zůstává, že spor kvůli plážovému lehátku vyústil ve fyzickou konfrontaci, po níž 82letý muž zkolaboval a krátce nato v nemocnici zemřel.
Zdroje: protothema.gr, dnews.gr, iefimerida.gr, tovima.gr