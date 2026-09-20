Počet mladých na psychiatrii se za deset let více než zdvojnásobil. Dívky jsou na tom hůře než chlapci

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Počet mladých na psychiatrii se za deset let více než zdvojnásobil. Dívky jsou na tom hůře než chlapciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Česká psychiatrie čelí alarmujícímu nárůstu mladých pacientů. Za posledních deset let se více než zdvojnásobil počet hospitalizovaných do 20 let a v ambulancích přibylo…
dítě teenager smutek deprese
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