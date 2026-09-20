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Italští archeologové odkryli podlahu pod jeruzalémským chrámem. Zbytky lomu označují dějiště biblického zmrtvýchvstání

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Italský tým objevil pod jeruzalémským chrámem Božího hrobu pozůstatky starověkého lomu a zahrad. Vykopávky podle nich odhalily místo Ježíšova zmrtvýchvstání.
Jerusalem Holy Sepulchure

Jerusalem Holy Sepulchure

Zdroj: FOTO:Berthold Werner, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
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