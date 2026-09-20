Pampeliška na podzim stahuje do kořene látku, kterou jí na jaře závidí celá lékárna. Většina zahrádkářů ji přitom vyhodí jako plevel

Přitom právě v období vegetačního útlumu, kdy se rostlina stahuje do podzemí, se v tom kořeni hromadí inulin, rozpustná vláknina s prokázaným prebiotickým potenciálem. Podle hodnotící zprávy Evropské lékové agentury (EMA) kolísá obsah inulinu v kořeni pampelišky od pouhých 2 % na jaře po 40 % na podzim. Laboratorní analýza podzimně sklizeného materiálu naměřila dokonce 436,29 mg inulinu na gram sušiny, tedy přes 43 %. Surovina, za kterou v lékárně zaplatíte desítky korun za dávku, roste doslova pod nohama.
Proč rostlina na zimu plní kořen inulinem
Pampeliška obecná (
Taraxacum officinale) patří mezi vytrvalé byliny s mohutným hlavním kořenem, který slouží jako energetický trezor. Během léta a časného podzimu přesouvá nadzemní část asimiláty dolů, do podzemního zásobního orgánu. Inulin, řetězec fruktózových jednotek, tam funguje jako rezervní sacharid, z něhož rostlina na jaře čerpá energii pro nové listy a květy.
Právě proto se jarní kořen od podzimního tak dramaticky liší. Na jaře je zásobárna vyčerpaná, kořen po usušení bývá scvrklejší a poréznější. Na podzim naopak překypuje fruktany: celkový podíl fruktanů v sušině dosahuje téměř 40 %. Pro každého, kdo chce z pampelišky vytěžit prebiotickou složku, je načasování sběru klíčové.
Kolik inulinu se skrývá v hrsti sušeného kořene
Čísla z laboratoře se dají přetavit do praktického přepočtu. Při obsahu 436 mg inulinu na gram sušeného kořene stačí zhruba 7 gramů prášku, abyste získali přibližně 3 gramy čistého inulinu. To odpovídá spodní hranici dávek, v nichž
meta-analýza inulinových fruktanů z čekanky sledovala významný nárůst bifidobakterií a příznivý vliv na střevní funkci. Při 10–12 gramech sušeného kořene denně se dostáváte na 4,4–5,2 gramu inulinu, tedy do oblasti, kde už prebiotický efekt nabírá na síle.
Srovnání s lékárenským doplňkem stravy:
Parametr Kapslovaný inulin Sušený podzimní kořen pampelišky Obsah inulinu na dávku Přesně deklarovaný (typicky 2–5 g) Proměnlivý, orientačně 436 mg/g Standardizace Ano Ne, závisí na sezóně, stanovišti, sušení Doprovodné látky Minimální Hořčiny, minerály, seskviterpenové laktony Cena Desítky Kč za denní dávku Prakticky nulová z vlastní zahrady
Domácí kořen tedy kvantitativně obstojí, standardizačně se ovšem kapslovanému produktu vyrovnat nedokáže. Sezonní variabilita, podmínky stanoviště i způsob zpracování vnášejí proměnné, které lékárenský doplněk nemá.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kde sbírat a čeho se vyvarovat
Bezpečný sběr stojí na dvou pravidlech: čisté místo a správný čas.
Ideální stanoviště: vlastní nepostřikovaný trávník, okraj sadu, loučková část zahrady, prostě plocha, kde víte, že se neaplikovaly herbicidy ani syntetická hnojiva. Zakázaná zóna: krajnice silnic, parkoviště, obecní parky s neznámou údržbou, venčiště psů, okolí průmyslových areálů. Optimální okno: druhá polovina září až listopad, ideálně po prvních chladnějších týdnech, kdy vegetace zpomaluje a kořen dosahuje maximálních zásob. Historická farmakognostická literatura označuje listopad jako měsíc, kdy bývá kořen „v nejlepší kondici“.
Kořeny kopejte celé, ponechaný úlomek v půdě regeneruje a pampeliška se vrátí. Pokud tedy chcete současně regulovat plevel a získat surovinu, důkladné vydobytí celého kořene řeší obojí naráz.
Sušení, skladování a první šálek pampeliškového odvaru
Čerstvě vykopané kořeny důkladně omyjte, nakrájejte na tenké plátky nebo proužky a sušte při nízké teplotě, kolem 35–40 °C v sušičce ovoce, případně v troubě s pootevřenými dvířky. Správně dosušený kořen musí být tvrdý a křehký: při ohnutí praskne, neohne se.
Praktický test vlhkosti: vložte usušené kousky na týden do těsně uzavřené sklenice. Pokud se na stěnách srážejí kapičky, kořen potřebuje ještě dosušit. Hotový materiál skladujte ve vzduchotěsné nádobě, v temnu a suchu.
Pro odvar EMA doporučuje 1–5 gramů sušeného kořene zalitých 150 ml vroucí vody, dvakrát až třikrát denně. Začněte nižší dávkou, inulin ve vyšších množstvích vyvolává nadýmání a plynatost, zvláště u lidí, kteří na rozpustnou vlákninu nejsou zvyklí. Postupné navyšování během jednoho až dvou týdnů dá střevní mikrobiotě čas se přizpůsobit.
Komu pampeliškový kořen nesvědčí
EMA výslovně kontraindikuje kořen při přecitlivělosti na hvězdnicovité rostliny a při obstrukci žlučovodů, cholangitidě, žlučových kamenech či jiných biliárních obtížích. V těhotenství a při kojení chybějí dostatečná bezpečnostní data, u dětí do dvanácti let použití stanoveno nebylo. Lidé se zánětlivým střevním onemocněním by měli konzultovat lékaře, vyšší dávky inulinu mohou u citlivých jedinců zhoršit symptomy.
Podle nás má podzimní kořen pampelišky v českém zahrádkářském kontextu výjimečné postavení: surovina s měřitelným prebiotickým potenciálem, která roste bez setí, bez zalévání a bez nákladů, stačí ji jen ve správný čas vyzvednout ze země a pořádně usušit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková