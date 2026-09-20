Sony maže 500 zaplacených filmů z knihoven PlayStation. Lidé peníze zpět nedostali, hromadně přechází na Blu-ray

Oznámení se objevilo na evropských právních stránkách PlayStation Store a jeho formulace je strohá: obsah bude odebrán „kvůli našim licenčním dohodám“. Žádná automatická kompenzace, žádný slib vrácení peněz. Mezi dotčenými tituly jsou přitom filmy jako Apocalypse Now: The Final Cut, Paddington, Hot Fuzz, Terminator 2: Judgment Day, Pan’s Labyrinth, The Imitation Game nebo Train to Busan. Nejde přitom jen o filmy; součástí seznamu jsou i celé seriálové sezóny, například American Gods | Season 1 nebo ZeroZeroZero | Season 1. Náš přepočet oficiálního seznamu dává dohromady 551 položek. A reakce na internetu? Masivní vlna lidí, kteří píší, že s digitálními nákupy filmů končí a vracejí se k fyzickým nosičům.
Co přesně Sony dělá a proč to dělat může
Klíč k celé kauze leží v jedné větě, kterou většina lidí přeskočí při zakládání účtu. České podmínky služby PlayStation říkají jasně: kliknutím na „Koupit“ nezískáváte vlastnictví digitálního produktu. Získáváte osobní licenci k jeho používání. A ta licence závisí na dohodách mezi Sony a držiteli práv, v tomto případě studiem StudioCanal.
Anglická verze podmínek jde ještě dál. Výslovně uvádí, že dostupnost videoobsahu se může měnit, závisí na třetích poskytovatelích licencí a Sony není povinno poskytovat náhradní kopie. Jinými slovy: tlačítko „Koupit“ u digitálního filmu nikdy neznamenalo totéž jako odnést si z obchodu Blu-ray v igelitce.
Detailní důvod, proč Sony a StudioCanal smlouvu neobnovily nebo kdo jednání ukončil, firma veřejně nevysvětlila. Jediné oficiální zdůvodnění zůstává obecným odkazem na licenční dohody.
Peníze zpět? Standardní politika říká ne
Oznámení PlayStation žádné automatické vrácení peněz neslibuje. A standardní česká politika vracení peněz na PlayStation Store je u digitálního obsahu velmi restriktivní: jakmile uživatel zahájí stahování nebo streamování, změna názoru na vrácení peněz nestačí, ledaže je obsah vadný nebo to umožňuje místní zákon.
Žádat samozřejmě můžete. Sony má formulář i kontaktní cestu pro EU. Ale jistý nárok z veřejně dostupných podkladů neplyne. Rozhodující bude konkrétní okolnost nákupu a případná spotřebitelská ochrana v dané zemi. Pro stovky uživatelů, kteří si před lety koupili třeba celou kolekci Paddingtonů za plnou cenu, je to hořká zpráva.
Blu-ray renesance: trend, ne statistika
Fráze „hromadně přechází na Blu-ray“ nepochází z auditovaného tržního průzkumu. Žádná taková čísla navázaná přímo na tuto kauzu neexistují. Co ale existuje, je masivní a dobře viditelná vlna reakcí na internetu.
TechRadar popsal silnou odezvu filmových fanoušků, kteří kauzu označují za další důkaz, proč popularita 4K Blu-ray roste. Na diskusních fórech se objevují příspěvky typu „Sony news urychlily moje nákupy“ nebo „rozhodli jsme se konečně začít sbírat fyzická média“. Na subredditu r/Bluray se kauza stala katalyzátorem debaty o tom, zda má digitální vlastnictví filmů vůbec smysl.
Pro majitele PS5 s mechanikou nebo s oficiální přídavnou diskovou jednotkou je přechod na Blu-ray navíc prakticky okamžitý. Konzole podporuje Ultra HD Blu-ray, Blu-ray i DVD. Některé z dotčených titulů jsou v Česku běžně dostupné: třeba Jednotka příliš rychlého nasazení (Hot Fuzz) se dá pořídit na Blu-ray za 149 Kč s českým dabingem. Ne všech 551 položek má české fyzické vydání, ale u známějších titulů náhrada existuje.
Není to poprvé a nemusí to být naposledy
Sony podobnou situaci řešilo už v roce 2023. Tehdy na amerických stránkách PlayStation zveřejnilo oznámení o plánovaném odebrání dříve koupeného obsahu Discovery z knihoven k 31. 12. 2023. Po vlně kritiky ale 21. 12. doplnilo aktualizaci: k odstranění nakonec nedojde. StudioCanal v roce 2026 tedy není izolovaný incident.
Připomeňme i širší kontext. V březnu 2021 Sony oznámilo konec prodeje a půjčování filmů na PlayStation Store. Tehdy výslovně slíbilo, že dříve koupený obsah zůstane dostupný pro přehrání na PS4, PS5 i mobilech. Kauza StudioCanal ukazuje, že ten slib platí jen do okamžiku, kdy drží potřebné licence.
Jak zjistit, zda se vás to týká
Veřejně dohledatelné jsou evropské verze oznámení pro Irsko, Itálii a Francii. Česká lokalizace se zatím neobjevila, ale české účty s historickými nákupy v PlayStation Video nelze vyloučit.
Ověřit si vlastní knihovnu můžete takto:
- Na PS5: Domů → Média → Všechny aplikace → Moje videa
- Na PS4: PlayStation Store → TV a video → Moje videa
Svůj seznam pak porovnejte s oficiálním výčtem 551 položek na stránkách PlayStation. A do budoucna tři praktická pravidla: u důležitých titulů preferujte fyzické vydání, před digitálním nákupem čtěte licenční podmínky a hlavně přestaňte zaměňovat digitální knihovnu za vlastnictví.
Slovo „Koupit“ na obrazovce konzole zní jednoznačně. Podmínky pod ním už tak jednoznačné nejsou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík