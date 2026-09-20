Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Sony maže 500 zaplacených filmů z knihoven PlayStation. Lidé peníze zpět nedostali, hromadně přechází na Blu-ray

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sony na stránkách PlayStation zveřejnilo seznam 551 titulů, které nenávratně zmizí z digitálních knihoven uživatelů, a to i těch, kteří si je zaplatili.
Stránka Sony Pictures, filmotéka

Stránka Sony Pictures, filmotéka

Zdroj: Sony
Reklama
Další články z Mobify.cz
Google zrychlil všechny Android telefony. Jádro systému zabíralo 40 % výkonu procesoru a konečně se to změnilo
Google zrychlil všechny Android telefony. Jádro systému zabíralo 40 % výkonu procesoru a konečně se to změnilo
Bluetooth bude brzy 4krát rychlejší než dnes. Změní se zvuk, aktualizace i výdrž baterie vašich zařízení
Bluetooth bude brzy 4krát rychlejší než dnes. Změní se zvuk, aktualizace i výdrž baterie vašich zařízení

Bluetooth SIG oznámila nový režim, který zvedne maximální rychlost Bluetooth LE z 2 Mb/s na 7,5 Mb/s, tedy...

USB-C mělo skoncovat s chaosem kabelů, ale je to ještě horší. Jedno nabíjí pomalu, druhé nepřenáší data a rozdíl nepoznáte
USB-C mělo skoncovat s chaosem kabelů, ale je to ještě horší. Jedno nabíjí pomalu, druhé nepřenáší data a rozdíl nepoznáte

Evropská unie sjednotila konektor, ale ne to, co teče uvnitř. Pod jedním tvarem se dál skrývají kabely s...

AI bublina může prasknout a přinést bilionové ztráty. Experti největší polské banky varují: „Historie se opakuje“
AI bublina může prasknout a přinést bilionové ztráty. Experti největší polské banky varují: „Historie se opakuje“

Deset největších amerických firem má dohromady tržní hodnotu přes 26 bilionů dolarů. Stačí dvacetiprocentní...

Odešel z Googlu a začal prodávat kabely na Amazonu. Co stojí za produkty Anker, které si koupilo už přes 100 milionů lidí
Odešel z Googlu a začal prodávat kabely na Amazonu. Co stojí za produkty Anker, které si koupilo už přes 100 milionů lidí

Pracoval v Googlu, kde získal i prestižní ocenění. V roce 2011 odešel a založil Anker, firmu, která začala...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.