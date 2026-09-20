Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohroženíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení
Na vlnu úrazů v Jeseníkách, které souvisí se čtyřkolkami, traily nebo sjezdy na koloběžkách, reagují...
Stejného bezdomovce z Přerova dvakrát po sobě tento týden málem odvezl popelářský vůz. Muž vlezl do...
Komunikace měst s obyvateli se zásadně proměnila. Tištěné zpravodaje už zdaleka nestačí a samosprávy...
Dva lidi dnes ráno hasiči zachránili z hořícího domu ve Štarnově na Olomoucku. Jeden člověk byl na balkoně...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →