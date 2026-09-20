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Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení

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Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu na Přerovsku pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Zatím nebyl nikdo obviněn. Tři desítky metrů vysoká větrná elektrárna spadla v srpnu. Nikdo naštěstí nebyl zraněn.
Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení

Policie vyšetřuje pád větrné elektrárny u Potštátu jako obecné ohrožení

Zdroj: Město Potštát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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