3Bobule: Tereza Ramba původně roli odmítla, pak točila těhotná ve čtyřicítkách. Postránecký nahrál své poslední repliky

Reklama
4 min
3Bobule: Tereza Ramba původně roli odmítla, pak točila těhotná ve čtyřicítkách. Postránecký nahrál své poslední replikyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komedie 3Bobule přinesla zajímavé výzvy. Od extrémních teplot a propašovaných rekvizit až po emotivní hlasové záznamy Václava Postráneckého přímo z nemocnice.
3Bobule
Zdroj: FOTO:Martina Vicanová / distr. TV Nova
Reklama
Za trnkovým keřem: O Tomáše Holého se přetahovaly dva štáby, jeho taneček na diskotéce nakonec diváci nikdy neviděli
Závěrečný díl šumavské trilogie Za trnkovým keřem provázely spory produkcí o Tomáše Holého. Filmaři museli...
Angelika a král: První nahá scéna před kamerou a plán na přeobsazení hlavní hvězdy kvůli chování na place
Oblíbený snímek Angelika a král skrývá nečekaná zákulisní tajemství. Natáčení poznamenaly spory hlavní...
Kingsman Zlatý kruh: Egerton odmítl intimní scénu, zastoupil ho manžel herečky a Elton John chtěl být létajícím pečivem
Snímek Kingsman: Zlatý kruh přinesl natáčení plné bizarních hereckých požadavků, zrušených kulis a škrtů....
Kill Bill 2: Autonehoda, nevraživost mezi herečkami ovlivňovala natáčení a incident, který narušil vztahy
Kultovní snímek Kill Bill 2 provázelo napjaté natáčení plné osobních sporů. Zákulisí odkrývá nebezpečnou...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Road Movie festival nabídne oceňované snímky i speciální verzi Šíleného Maxe
Plzeňská Drbna
dnes, 14:01
2 min
Brno ožije vínem a burčák poteče proudem. Moravská metropole láká na skvělý program
Výletárium
dnes, 14:00
2 min
Pampeliška na podzim stahuje do kořene látku, kterou jí na jaře závidí celá lékárna. Většina zahrádkářů ji přitom vyhodí jako plevel
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 14:00
4 min
Drahokoupil se na akci potkal s těhotnou ex Vrzalovou a přiznal, že s ní sám plánoval dítě. Teď je znovu single
VIPživot.cz
dnes, 13:53
2 min
Kordula Stropnická slaví 21. Z malé brýlaté slečny vyrostla půvabná žena, s otcem už 4 roky nepromluvila
ReadZone
dnes, 13:52
3 min
Reklama
Evenepoel tři roky nikoho nepustil do duhového dresu. Dnes jede o rekord, který nemají ani Martin s Cancellarou
Vše o sportu
dnes, 13:45
3 min
Dotěrné komáry pomůže odchytit obyčejná PET lahev. Účinnou domácí past lze připravit snadno a během několika minut
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 13:39
2 min
3Bobule: Tereza Ramba původně roli odmítla, pak točila těhotná ve čtyřicítkách. Postránecký nahrál své poslední repliky
V Telce
dnes, 13:35
4 min
Pumpkin Spice Latte doma: Voňavé dýňové latte zvládnete za pár minut
Planeta zahrady
dnes, 13:33
3 min
Kus malíčku na ruce – to je daň za závažné provinění v Jakuze
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:30
2 min
Reklama
Nechceš vařit „pořádnou večeři“, ale rohlík se sýrem zní jako vtip. Zkus těchto 5 jídel
Poudree.cz
dnes, 13:30
2 min
Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny
Liberecká Drbna
dnes, 13:30
2 min
Teplice jako první v sezoně dobyly Hradec, pomohl vlastní gól soupeře
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 13:30
Houbový pekáček se slaninou, bylinkami a česnekem: Jednoduchý trik pro plnou chuť, co nezabere hodiny
Cooky.cz
dnes, 13:29
4 min
Sony maže 500 zaplacených filmů z knihoven PlayStation. Lidé peníze zpět nedostali, hromadně přechází na Blu-ray
Mobify.cz
dnes, 13:24
4 min
Reklama
Tohle se Okamurovi líbit nebude. Zůna varuje před hybridními operacemi Ruska
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 13:18
Vážná nehoda na Táborsku. Muže přimáčkl přívěs traktoru
Budějcká Drbna
dnes, 13:17
1 min
Ulice v příští týdnu: Velká oslava, Klárčino zranění, Adrianin strach a Pavlova cesta do Španělska
V Telce
dnes, 13:16
2 min
Dějepisci Hollywoodu: Vinnetou byl evropský sen o Apačích. Skuteční Mescalerové ale žili zcela jiný příběh – příběh boje o půdu, vodu a přežití
Kód Enigma
dnes, 13:11
9 min
Dvě velké barokní kašny na náměstí v Jihlavě před zimou opraví restaurátor
Jihlavská Drbna
dnes, 13:00
1 min
Reklama
Muž našel poklad za 77 milionů Kč a skončil na 11 let ve vězení
NESPECHEJ.cz
dnes, 13:00
6 min
Škoda Auto přichází o nejvyššího šéfa. Klaus Zellmer přestoupí ke konkurenci
HN.cz
dnes, 12:54
Pavel bude v OSN hledat podporu pro českou kandidaturu do Rady bezpečnosti
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:42
Olomouc - Sparta 0:1. Letenští udeřili krásnou trefou, Rynešovi se vymstily protesty
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 12:38
Lela pod palbou drsné kritiky: Karlos Vémola i přes partnerské problémy udělal nečekaný krok
Kapitalio
dnes, 12:36
3 min
Reklama
Za trnkovým keřem: O Tomáše Holého se přetahovaly dva štáby, jeho taneček na diskotéce nakonec diváci nikdy neviděli
V Telce
dnes, 12:35
3 min
Kabáti vyjíždějí na podzimní halové turné, zahrají v Liberci, Ostravě, Praze nebo v Popradu
Borovan.cz
dnes, 12:35
1 min
Rozpočet míří ke schválení. Motoristé po jednání s Babišem potvrdili podporu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:31
Jakub Smolík má doma 47 motorek a manželka mu zakázala kupovat další. Z ložnice vedou schody rovnou k dětem
VIPživot.cz
dnes, 12:30
3 min
Tyto československé mince mají hodnotu až 1 500 000. Nikdo netuší, kolik jich mezi lidmi koluje
FAJNTIP.cz
dnes, 12:30
4 min
Reklama
Okurky mají výhony, které jim kradou živiny a brzdí růst plodů. Kdo je neodstřihne včas, přijde o klidně třetinu úrody
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 12:30
2 min
Nejen chutné, ale také velmi užitečné. Odborník na výživu prozradil, která jídla by neměla chybět na žádném jídelníčku
Zdravestravovani.eu
dnes, 12:29
2 min
Topolánek čeká na naději z USA: Rakovina se rozšířila do plic, ve hře je nová léčba!
Aplausin.cz
dnes, 12:29
2 min
Takhle si Putin volby nepředstavoval. Moskva se probudila do ohně a dýmu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 12:29
Jak na domácí Lipánek: Rychlý tvarohový krém, co děti i dospělí milují
Cooky.cz
dnes, 12:28
3 min
Reklama
Pořádek je pro blbce, inteligent zvládá chaos? Fyzici zjistili, že trocha nepořádku opravdu může systém zachránit
Kód Enigma
dnes, 12:22
7 min
Brankář Millwallu obvinil Castellanose z plivnutí. První derby s West Hamem po 14 letech teď řeší vážný incident
Vše o sportu
dnes, 12:21
2 min
U Adršpachu spadl horolezec na kolegu, oba utrpěli zranění
Hradecká Drbna
dnes, 12:21
1 min
Špatně fungující plastová okna není nutné okamžitě měnit. Jednoduchá úprava dokáže jejich vlastnosti výrazně zlepšit
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 12:13
2 min
Coulthard kritizuje pomalé rozhodování FIA: Safety cary rozhodují závody
SvětFormule.cz
dnes, 12:11
2 min
Reklama
Reklama
Na řecké pláži se pohádali kvůli lehátku. Banální spor skončil smrtí seniora
Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu
Zavěsit toaletní papír směrem ke zdi nebo ven? Existuje jenom 1 bezpečný způsob a pravděpodobně děláte celou život chybu
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Tvrdil, že pečuje o nemocného otce. Anna ho ale jednoho dne načapala při něčem nečekaném
Reklama
Reklama