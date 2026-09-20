Praha 6 upřesnila název Šabachova parku v Dejvicích. Tabule vysvětluje, po kom místo nese jméno

Praha 6 upřesnila název Šabachova parku v Dejvicích. Tabule vysvětluje, po kom místo nese jménoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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