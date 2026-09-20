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BLOG: Olomouckým krajem projela Spanilá jízda, kterou zajišťoval tým Renegade

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Olomouckým krajem v sobotu projela Spanilá jízda desítek motorkářů, kterou zajišťoval tým z klubu Renegade. Trasa vedla do Hněvotína, Lutína, Kostelce na Hané, Přemyslovic, Konice, Luké, Slavětína, Litovle a zpět do Olomouce. Měřila 87 kilometrů.
BLOG: Olomouckým krajem projela Spanilá jízda, kterou zajišťoval tým Renegade

BLOG: Olomouckým krajem projela Spanilá jízda, kterou zajišťoval tým Renegade

Zdroj: Zdeněk Nord
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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