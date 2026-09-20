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Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu

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Ještě ani nevstoupila na pódium světového finále a už se o ní mluví po celém internetu. Rebecca Afolabi má reprezentovat Velkou Británii na mezinárodní soutěži Universal Woman 2026. Místo gratulací se ale po zveřejnění jejích fotografií strhla lavina ostrých komentářů. Někteří útočí na její vzhled, jiní dokonce zpochybňují, zda má kvůli svým kořenům vůbec právo reprezentovat Británii.
Rebecca Afolabi schytává kritiku kvůli svému vzhledu

Rebecca Afolabi schytává kritiku kvůli svému vzhledu

Zdroj: Universal woman
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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