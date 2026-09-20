Britská královna krásy čelí drsným útokům: Rebecca schytává urážky kvůli vzhledu i svému původu

Rebecca Afolabi schytává kritiku kvůli svému vzhledu Rebecca Afolabi jí píšou hnusné komentáře Rebecca Afolabi si kvůli zlým poznámkam vypla komentáře na sociální síti Rebecca Afolabi podle lidí není vhodná na reprezentaci Rebecca Afolabi má reprezentovat Británii na mezinárodní soutěži. Komentující mají problém také s jejím původem Modelka Rebecca Afolabi to nyní nemá vůbec jednoduché Kvůli poruše řeči modelka do pěti let vůbec nemluvila Rebecca Afolabi se narodila v Americe Ale většinu života žije v Londýně
Ještě ani nevstoupila na pódium světového finále a už se o ní mluví po celém internetu. Rebecca Afolabi má reprezentovat Velkou Británii na mezinárodní soutěži Universal Woman 2026. Místo gratulací se ale po zveřejnění jejích fotografií strhla lavina ostrých komentářů. Někteří útočí na její vzhled, jiní dokonce zpochybňují, zda má kvůli svým kořenům vůbec právo reprezentovat Británii. Fotografie rozpoutaly bouři
Rebecca Afolabi získala korunku Universal Woman Great Britain už v červenci loňského roku. Ve finále navíc obdržela titul Miss Elegance a vítězství jí zajistilo možnost reprezentovat Velkou Británii na mezinárodním finále Universal Woman.
Teprve nyní se ale její jméno začalo ve velkém šířit po sociálních sítích. S blížícím se světovým finále začali uživatelé sdílet její fotografie a část reakcí byla mimořádně ostrá. Někteří zpochybňovali její vzhled, další se pustili do jejího původu, jak uvedlo médium Newsner.com . Jeden z příspěvků kritizujících její výběr měl přes pět milionů zhlédnutí.
Na její obranu se proto postavily i další ženy ze světa soutěží krásy. Holly Pirrie, finalistka Miss Great Britain 2026, označila útoky na Rebeccu za rasistické a kritizovala také to, že podle ní sociální sítě proti nenávistným příspěvkům dostatečně nezasahují. Sama Rebecca její vyjádření sdílela a veřejně jí poděkovala za podporu. Za korunkou je mnohem silnější příběh
Afolabi přitom rozhodně není pouze tváří ze soutěže krásy. Narodila se v americkém New Jersey, většinu života ale strávila v Londýně. Mezi osmi a dvanácti lety žila také v Nigérii. Vystudovala psychologii a pracuje v digitálním marketingu jako programmatic manager.
Sama navíc prozradila v rozhovoru pro The Sun Nigeria detail ze svého dětství, který její dnešní vystupování na pódiu staví do úplně jiného světla. Kvůli poruše řeči podle svých slov do pěti let vůbec nemluvila a ještě před lety si neuměla představit, že jednou bude sebevědomě vystupovat před publikem.
Vedle práce a soutěží založila také The Queen Becca Foundation. Podle jejího oficiálního profilu organizace poskytla stovky hygienických potřeb dívkám v Londýně a Nigérii a pomohla financovat středoškolské vzdělání třem dívkám v Nigérii.
Rebecca se nyní připravuje na mezinárodní finále Universal Woman 2026. Zda kolem ní internetová bouře do té doby utichne, se teprve ukáže. Jisté je, že ještě před samotnou soutěží se z britské reprezentantky stalo jedno z nejdiskutovanějších jmen letošního ročníku. Zdroj: Aplausin.cz, Newsner.com, The Sun Nigeria, Instagram.com