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Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny

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Ceny paliv v Libereckém kraji dál rychle rostou, litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 44,32 koruny, před týdnem byl o 43 haléřů levnější. O 76 haléřů zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 48,24 koruny.
Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny

Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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