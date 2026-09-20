Ceny paliv v Libereckém kraji rychle rostou, litr benzinu už je za 44,32 koruny

V reakci na prudký růst cen pohonných hmot způsobený zdražováním ropy po zahájení bojů na Blízkém východě začala vláda v dubnu určovat maximální přípustné ceny. Nastavovala je na základě vývoje na trhu denně, poprvé 7. dubna. V té době byl benzin v Libereckém kraji o 2,74 koruny levnější než teď, v průměru za 41,58 koruny. Nafta se tehdy prodávala průměrně po 48,58 koruny za litr, o 34 haléřů dráž než v současnosti. Ceny ministerstvo stanovilo naposledy v pátek 17. července s platností na víkend.
Od neděle 19. července, kdy přestala vláda ceny paliv regulovat, je nafta o 8,55 koruny dražší, cena benzinu se zvýšila o tři koruny.
Ceny rostou v celém Česku, i když za poslední týden méně než v Libereckém kraji. Průměrná cena za litr benzinu se v Česku od minulé středy zvýšila jen o sedm haléřů na 44,29 koruny, nafta se prodává průměrně po 48,25 koruny, před týdnem byla o 46 haléřů levnější. Nejlevnější benzin tankují řidiči v Karlovarském kraji, litr je v průměru za 43,88 koruny. Nafta je nejlevnější v Ústeckém kraji, za litr tam chtějí průměrně 48,01 koruny. Nejdražší benzin prodávají v Jihomoravském kraji, litr je průměrně za 44,59 koruny. V Praze mají nejdražší naftu, litr se prodává po 48,69 koruny.
Benzin je v Libereckém kraji nad celostátním průměrem, nafta těsně pod ním. Podle CCS je benzin v kraji o 10,20 koruny dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 15,44 koruny méně. Nejlevnější benzin prodávají v kraji na Českolipsku, kde litr v průměru stojí 43,63 koruny. Za naftu platí nejméně motoristé na Semilsku, litr je průměrně po 48,08 koruny. Naopak tam ale mají nejdražší benzin, když za litr u pump chtějí v průměru 44,66 koruny. Nafta je v kraji nejdražší na Jablonecku, za litr řidiči dají průměrně za 48,43 koruny.
Také v sousedním Polsku a Německu jdou ceny paliv nahoru a ve srovnání s Českem jsou výrazně vyšší. V Polsku u čerpací stanice AB u hranic s ČR zdražily pohonné hmoty v přepočtu zhruba o 30 haléřů, litr benzinu měli dnes za 8,13 zlotého, v přepočtu za 45,47 koruny. Za naftu chtěli 9,04 zlotého, tedy zhruba 50,56 koruny. U čerpací stanice Aral v německé Žitavě měli dnes dopoledne litr dieselu za 2,419 eura, to je 58,82 koruny. Super E10, který je obdobou Naturalu 95, se dnes prodával po 2,269 eura, zhruba 55,17 koruny.
V Liberci je podle zjištění ČTK výrazně levněji, i když paliva od minulého týdne opět zdražila. Ceny benzinu dnes podle zjištění ČTK začínaly na 43,90 koruny, o korunu výš než před týdnem. Nafta zdražila o 1,40 koruny, litr dnes bylo možné v krajském městě natankovat od 47,90 koruny.