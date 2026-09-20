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Road Movie festival nabídne oceňované snímky i speciální verzi Šíleného Maxe

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Plzeňský prostor Moving Station bude v říjnu hostit 9. ročník International Road Movie Festivalu. Program nabídne oceňované novinky i 101 let starý snímek Charlieho Chaplina. Specialitou bude také černobílá verze kultovního snímku Šílený Max. Akce si také připomene 25 let od premiéry Shreka.
Road Movie festival nabídne oceňované snímky i speciální verzi Šíleného Maxe

Road Movie festival nabídne oceňované snímky i speciální verzi Šíleného Maxe

Zdroj: International Road Movie Festival
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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