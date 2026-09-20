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Dotěrné komáry pomůže odchytit obyčejná PET lahev. Účinnou domácí past lze připravit snadno a během několika minut

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S jednoduchou pastí z PET lahve se zbavíte krvežíznivých komárů jednou provždy. Zjistěte, jak ji vyrobit, a dejte vale svědivým štípancům.
sosající komár

sosající komár

Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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