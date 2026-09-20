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Makový koláč s tvarohem a křehkou drobenkou krok za krokem

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Mák patří k tradičním surovinám české a středoevropské kuchyně a v koláčích má své nezastupitelné místo. Tento recept spojuje křehké těsto z drobenky, hustou tvarohovou náplň s mletým mákem a zlatavou posypku navrch. Výsledek je koláč, který se peče asi hodinu, ale zmizí podstatně rychleji. Přesný postup i tipy na obměny najdete níže.
Makový koláč

Makový koláč

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Makový koláč jako z babiččiny kuchyně: Doma ho vyžadují každý víkend a jiný už nechceme
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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