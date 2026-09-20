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Muž rozesílal desítky výhrůžek dětem i zdravotníkům, nyní je ve vazbě

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Kriminalisté z Prahy IV obvinili muže, který během tří týdnů rozeslal desítky výhrůžných a poplašných e‑mailů mířících na zdravotníky, studenty i děti. Jedna z hrozeb vyvolala evakuaci 650 lidí u Staroměstského orloje. Muž je ve vazbě.
Muž rozesílal desítky výhrůžek dětem i zdravotníkům, nyní je ve vazbě

Muž rozesílal desítky výhrůžek dětem i zdravotníkům, nyní je ve vazbě

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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