Zapáchající prádlo hned po vyprání? Vyčistěte pračku domácími prostředky

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Zapáchající prádlo hned po vyprání? Vyčistěte pračku domácími prostředkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Možná jste se již setkali se situací, kdy namísto svěže vonícího a čistého prádla jste z pračky vytáhli nevábně vonící, a ne zcela vyprané kousky. Tento problém se týká hlavně textilií, jež mají hustější vlákna. To jsou například utěrky, ručníky nebo deky. V takovém případě byste se měli zaměřit na čistotu samotné pračky. I když se jedná o spotřebič určený k praní špinavého prádla, sám od sebe se jen tak nevyčistí.
pračka se sušičkou
Zdroj: Foto: Pixabay
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úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...Všechny články tohoto autora →
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