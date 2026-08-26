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Zapáchající prádlo hned po vyprání? Vyčistěte pračku domácími prostředky

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Možná jste se již setkali se situací, kdy namísto svěže vonícího a čistého prádla jste z pračky vytáhli nevábně vonící, a ne zcela vyprané kousky. Tento problém se týká hlavně textilií, jež mají hustější vlákna. To jsou například utěrky, ručníky nebo deky. V takovém případě byste se měli zaměřit na čistotu samotné pračky. I když se jedná o spotřebič určený k praní špinavého prádla, sám od sebe se jen tak nevyčistí.
pračka se sušičkou

pračka se sušičkou

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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