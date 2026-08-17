Málem ho probodla: Denisa Pfauserová promluvila o mateřském pekle

Denisa Pfauserová promluvila o mateřství Denisa Pfauserová promluvila o mateřství bez obalu Herečka je spáč tak nedostatek spánku nebrala dobře Denisa Pfauserová říká věci tak, jak jsou Mateřství podle herečky není procházka růžovým sadem Denisa Pfauserová ukazuje realitu mateřství Herečka natáčí vtipná videa o mateřství Denisa Pfauserová ukazuje často realitu Denisa Pfauserová se nebojí mluvit nahlas! Denisa Pfauserová ukazuje realitu takovou, jaká je. Denisa Pfauserová promluvila o celulitidě. Denisa Pfauserová ukazuje oku lahodící fotky, ale i ty opačné. Denisa Pfauserová je sexy mamka Denisa Pfauserová dokáže být i vážná Denisa Pfauserová je velmi oblíbená pro svůj humor Denisa Pfauserová si dokáže udělat srandu z čehokoliv Herečka pokaždé pobaví fanoušky Herečka je inspirativní pro spoustu maminek Denisa Pfauserová ukazuje svojí postavu takovou jaká je Denisa Pfauserová je úspěšná i na sociálních sítích. Denisa Pfauserová je talentovaná herečka. Denisa Pfauserová, Ladislav Ondřej - premiéra snímku Filman Petra Nesvačilova a Denisa Pfauserová. Matky s dětmi i o tom herečka mluví na sociálních sítích Smích herečky je podle fanoušků nakažlivý Denisa Pfauserová se manželem Denisa Pfauserová je rozkošná. Denisa Pfauserová při natáčení pohádky Řachanda
Bezesné noci, vyčerpání na hranici sil a černé myšlenky! Oblíbená herčka a komička Denisa Pfauserová (37) na tiskové konferenci k podzimnímu schématu TV Prima otevřeně promluvila v rozhovoru pro Aplausin.cz o temné stránce mateřství. Narození dcery Nely jí obrátilo život vzhůru nohama a dovedlo ji až k momentům, kdy se v ní probouzela frustrace. Krutá noční realita
Zatímco společnost často lakuje mateřství na růžovo, pro Denisu Pfauserovou znamenal příchod dítěte brutalitu v podobě spánkové deprivace. Pro vášnivou spáčku se noční bdění stalo doslova psychickým mučením. A nejhorší spouštěč? Pohled na spokojeně odfukujícího partnera!
„Já jsem právě hodně velkej spáč, no... Ještě navíc jako, když vidíte svýho partnera sladce spinkat a vy houpáte na míči prostě novorozence, to jsem ho vždycky málem nejradši probodla.“ řekla v rozhovor s humorem herečka.
Termín „mateřská dovolená“ jí proto zní jako drsný výsměch. Pfauserová bez servítků varuje, že za zavřenými dveřmi rodinných hnízd probíhá tvrdá dřina, ze které se dá velmi snadno sesypat.
„Určitě to dovolená není, ale ono je hrozně důležitý si jako vytvářet nějaký well-beingy, něco prostě si dopřát, něco, co já mám ráda, abych v tom mateřství nevyhořela, protože samozřejmě i v něm se dá vyhořet. Ale je to tak, že to je prostě full-time job jako 24/7.“ vysvětlila herečka pro Aplausin.cz. Konec tiché domácnosti
Když vám dochází kyslík, na nějaké diplomatické našlapování okolo partnera nezbývá čas ani energie. Denisa bez obalu popisuje chvíle, kdy musí jít romance stranou a nastoupil nekompromisní diktát.
„Některým partnerům musíte dát jako jasně najevo, že padáte na hubu a že by bylo fajn zvednout zadek a taky to dítě jednou přebalit.“.
Kdo by čekal, že za své každodenní hrdinství sklízí od muže zamilované poklony a dojemná vyznání, ten by se pletl. Pfauserová však nepotřebuje prázdná gesta. Zásadní je pro ni fakt, že její partner nakonec dokázal v krizových situacích obstát.
„Že by mi vysek nějakou poklonu, to asi ne. Ale já ji ani nepotřebuju. To není, že bych ho tím nějak očerňovala. On se velmi rychle vše naučil. Šla mu přirozeně spousta těch věcí a hlavně jsem v něm měla takovej jako klid a důvěru možná větší, než sama v sebe samotnou.“ svěřila se herečka v rozhovoru pro Aplausin.cz. Zdroj: Aplausin.cz