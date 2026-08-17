Zlomené srdce a láska, která vyvolala poprask: Bohuš Matuš slaví narozeniny

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Zpěvák Bohuš Matuš slaví 53. narozeniny a kromě výrazné kariéry má za sebou také pořádně pestrý milostný život. Jedna žena mu zlomila srdce, další zůstala zahalena tajemstvím a vztah s jeho současnou manželkou Lucií vyvolal pořádný poprask. Právě jejich manželství navíc nedávno prošlo takovou bouří, že se začalo mluvit o definitivním konci. Královna krásy a tajemná láska
Jednou z prvních žen, které se do Matušova života výrazně zapsaly, byla Terezie Dobrovolná. Půvabná vítězka soutěže krásy pro něj představovala velkou lásku, která však neměla šťastný konec. Rozchod zpěváka velmi zasáhl a nějakou dobu se do dalšího vážného vztahu příliš nehrnul.
Později přišla další osudová žena, tentokrát z uměleckého prostředí. Její totožnost ale Matuš ve svém životopise neodhalil. Popsal ji jako půvabnou, ambiciózní a energickou ženu. Ani tento vztah nakonec nevydržel a jedním z důvodů měly být rozdílné životní priority. Lucie způsobila poprask
Největší pozornost však bezpochyby vzbudil vztah s Lucií Matušovou, která je téměř o třicet let mladší. Jejich láska byla od začátku pod drobnohledem veřejnosti a Matuš situaci ještě přiživoval svými otevřenými a mnohdy kontroverzními výroky. Nakonec se vzali a narodila se jim dcera Natálka, která je dnes pro oba středobodem rodiny.
Ani jejich manželství však nebylo bez problémů. V červnu letošního roku vypukla kolem dvojice pořádná bouře. Matuš veřejně přiznal, že jejich soužití není ideální, jak již informoval v minulosti Aplausin.cz a Lucie následně dokonce uvedla, že už netvoří pár a zůstávají dobrými přáteli. Zpěvák mluvil také o tom, že velkou roli v jejich problémech hraje značný věkový rozdíl a rozdílné životní tempo.
Jenže následoval nečekaný obrat. Matuš později tvrdil, že se ve skutečnosti pouze pořádně pohádali a nikdy od sebe definitivně neodešli. V červenci už se s Lucií a Natálkou znovu objevoval jako rodina a ujišťoval, že jsou spolu a mají se rádi. Dokonce začal mluvit o tom, že by si se svou ženou klidně zopakoval svatební den, jak řekl v rozhovoru pro Blesk.cz.
Vztah, který už média téměř pohřbila, tak zatím pokračuje. A zdá se, že po pořádné manželské bouři dostala jedna z nejsledovanějších lásek českého showbyznysu další šanci. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz