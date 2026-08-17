Anděl mezi zdravotníky: Představujeme finalisty s čísly 7 a 8 – Jan Kotrba a Jana Rubášová

7. Mgr. Jan Kotrba, 52 let, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., vrchní bratr – oddělení ARO 8. Jana Rubášová, 47 let, Klatovská nemocnice a.s., všeobecná sestra interního oddělení Jan Kotrba fotil do kalendáře fotku s operní pěvkyní Terezou Mátlovou. Jana Rubášová si focení do kalendáře Anděl mezi zdravotníky užila s Marianem Vojtkem. Jan Kotrba se původně vyučil kuchařem. Jana Rubášová působí ve zdravotnictví více než dvacet let. Finalisté soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 s ředitelem soutěže Davidem Novotným na soustředění v hotelu Studánka. Dvanáctka finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky 2026 na soustředění v resortu Studánka.
Představujeme finalisty soutěže Anděl mezi zdravotníky. Jan Kotrba se sedmičkou a Jana Rubášová nese číslo osm.
7. Mgr. Jan Kotrba, 52 let, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z., vrchní bratr – oddělení ARO Jan Kotrba se původně vyučil kuchařem. V mládí působil u Červeného kříže, jeho babička se dozvěděla, že zdravotní školy studují i muži. Povzbudila ho, aby to zkusil. Jan Kotrba se přihlásil na zdravotní školu a svého rozhodnutí nikdy nelitoval. V chomutovské nemocnici pracuje už 36 let. Začínal jako sanitář, pokračoval přes pozice ošetřovatele, zdravotní sestry, staniční sestry až po vrchní sestru. S úsměvem říká, že nejméně náročnou funkcí byla právě práce sanitáře. Dnes působí na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARU), které považuje za nesmírně zajímavé, ale zároveň fyzicky i psychicky velmi náročné pracoviště. Těší ho, že pacientům i personálu slouží nová moderní budova chomutovské nemocnice, na kterou je právem hrdý. Ve zdravotnictví ho nejvíce trápí narůstající administrativa. Má pocit, že se pozornost stále více přesouvá od pacientů k dokumentům a legislativě. Chápe, že důkladná dokumentace zdravotníky chrání před případnými stížnostmi, přesto je podle něj škoda, když ubírá čas, který by mohl být věnován pacientům. Zároveň vnímá, že práce českých zdravotníků je mimořádně náročná a ne vždy odpovídajícím způsobem oceněná, přestože jde o velmi vzdělané a obětavé profesionály. Největší odměnou jsou pro něj chvíle, kdy se podaří zachránit lidský život. Dodnes si Jan Kotrba živě vybavuje okamžik, kdy po letech přišla poděkovat rodina rodičky, kterou spolu s jejím dítětem zachránili. Když viděl šťastné rodiče s miminkem v náručí, neubránil se slzám. Po náročných službách nachází klid doma na polosamotě u lesa. Společnost mu dělají psi, tři kočky z útulku a také slepice. Miluje turistiku, dlouhé procházky přírodou, houbaření i práci na zahradě. Velkou část svého volného času věnuje také charitě. Spolupracuje s útulky pro psy a kočky, kterým pomáhá materiálně, finančně i svými zkušenostmi. Dodnes netuší, kdo ho do soutěže Anděl mezi zdravotníky nominoval. O tom, že je finalistou, se dozvěděl od své paní primářky.
Účast v soutěži Anděl mezi zdravotníky bere s pokorou. Přiznává, že cítí trému i nervozitu a myslí si, že ocenění by si zasloužila řada jeho kolegů. O to více si váží možnosti reprezentovat chomutovskou nemocnici ve finále soutěže v Náchodě. 47 let, Klatovská nemocnice a.s., všeobecná sestra interního oddělení 8. Jana Rubášová, Jana Rubášová působí ve zdravotnictví více než dvacet let. Přestože zpočátku nevěděla, jakou školu si vybrat, společně s maminkou se rozhodla pro zdravotnickou školu a toto rozhodnutí se ukázalo jako správná životní cesta. Dnes pracuje jako všeobecná sestra na interním oddělení Klatovské nemocnice. Na své práci si nejvíce váží skvělého kolektivu a těší ji každý pacient, který se díky péči zdravotníků uzdraví a může odejít domů. Nejtěžší chvíle však přicházejí tehdy, když už pacientovi není možné pomoci. Za léta praxe si ale dokázala vytvořit potřebný profesní nadhled a příběhy pacientů si domů nenosí. Ve volném čase si ráda odpočine u knihy, poslouchá hudbu, cvičí a cestuje. Je maminkou dvou dcer. Starší studuje obchodní akademii, mladší se připravuje na povolání zahradnice. Do soutěže Janu Rubášovou přihlásilo vedení nemocnice. Nominace pro ni byla velkým překvapením, ale zároveň i poctou. Sama je přesvědčena, že stejné ocenění by si zasloužila řada dalších zdravotníků.
Účast v soutěži Anděl mezi zdravotníky vnímá jako příležitost poznat kolegy z jiných nemocnic i zdravotnických oborů. Přestože přiznává, že ji provází nervozita, těší ji možnost důstojně reprezentovat nemocnici v Klatovech.
Finále soutěže Anděl mezi zdravotníky, která není o kráse, ale o erudici, sympatiích, profesionalitě a lásce ke svému povolání, se koná 22. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz