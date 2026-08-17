Badinková promluvila o přechodu: V životě bylo všechno v pořádku, ale mně prostě nebylo dobře

Navenek stabilní kariéra, fungující život, žádný zjevný problém. A přesto pocit, že něco nesedí: únava, rozkolísání, nepohodlí, které nemá jasnou příčinu. Přesně tenhle rozpor mezi tím, jak věci vypadají zvenku, a tím, jak je žena prožívá uvnitř, patří k nejčastějším průvodním znakům začínající perimenopauzy. VIP život zaznamenal, že Michaela Badinková se rozhodla o tom mluvit nahlas. A představila se jako dlouhodobá ambasadorka značky Menopauzuj lépe. Otevřeně řekla, že pro ni „začíná období perimenopauzy“, které přináší „řadu změn“ a „ne vždy jsou zcela příjemné“. Důležité je, že nemluví o menopauze jako takové, ta se potvrzuje až po dvanácti měsících bez menstruace. Mluví o fázi, která jí předchází a která bývá paradoxně hůř rozpoznatelná.
Proč zrovna ten nesoulad tolik mate
Perimenopauza nezačíná dramatickým zlomem. Začíná pozvolna, často v polovině čtyřicátých let, a může trvat čtyři až osm let, než přejde v definitivní menopauzu. Její příznaky, návaly horka, noční pocení, poruchy spánku, změny nálad, úzkostnost, problémy se soustředěním, bolesti kloubů nebo palpitace, se snadno zaměňují za stres, vyhoření, potíže se štítnou žlázou nebo PMS. Žádný jednotlivý laboratorní test perimenopauzu spolehlivě nepotvrdí. Podle studie publikované letos v odborném časopise Menopause si 34 % žen starších 35 let nebylo jistých, zda jsou v perimenopauze, nebo ne. Badinková tedy není výjimka. Je rozpoznatelný příklad.
V Česku existuje odborné zázemí: Česká menopauzální a andropauzální společnost funguje od roku 1995 pod hlavičkou ČLS JEP, pořádá konference a podílí se na vzdělávání lékařů. Veřejný portál NZIP nabízí srozumitelný přehled příznaků i léčebných možností a výslovně radí obtíže konzultovat s registrujícím gynekologem. Existuje i pacientská poradna projektu O menopauze, na které spolupracují odborníci z FN Motol. NZIP pracuje s takzvaným pravidlem třetin: zhruba třetina žen projde přechodem bez výrazných obtíží, třetina má mírné potíže a třetina potíže výrazné. Právě ta poslední skupina potřebuje aktivní lékařskou pomoc.
Ambasadorství a jeho kontext
Vystoupení Badinkové má i komerční rozměr, který je fér pojmenovat. Značka Menopauzuj lépe, jejíž je ambasadorkou, prodává doplněk stravy se směsí látek jako genistein, berberin, šalvěj, šafrán, L-theanin, meduňka nebo kozlík. Produkt je prezentován jako „vymyšlený doktory“, konkrétně MUDr. Martinem Lukešem a MUDr. Tomášem Novotným. Oba jsou ovšem podle svých profilů na webu Urosanté urologové, nikoli gynekologové. Doplněk stravy může být součástí mozaiky, ale nenahrazuje konzultaci s gynekologem.
A jak celá tahle životní etapa u herečky začala? „Na začátku jsou to zdánlivě nevinné věci – večerní pocení nebo pocit, že tělo už nefunguje úplně stejně jako dřív. Člověk si řekne, že prostě stárne. Myslím si ale, že pro každou ženu přijde okamžik, který je jako pomyslné kladívko do hlavy. Najednou je v životě všechno v pořádku, nic zásadního se neděje, ale vám prostě není dobře,“ svěřila se webu Žena-IN.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová