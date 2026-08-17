Sedmadvacetiletý David Ryba se přihlásil do soutěže Muž roku, protože ji vnímá jako skvělou příležitost ukázat lidem, že se dá žít i jinak – zdravěji, aktivněji Sedmadvacetiletý Jindřich Svoboda získal inženýrský titul v oboru aplikovaná informatika. David Ryba působí jako fitness trenér Jindřich Svoboda v dětství bojoval s obezitou a musel na sobě dlouhodobě pracovat, než našel odvahu přihlásit se do soutěže Muž roku. Velkou vášní Davida Ryby je také historie, zejména období starověkého Řecka a napoleonských válek. Finalisté soutěže Muž roku 2026 - číslo 7 David Ryba a číslo 8 Jindřich Svoboda Finalisté soutěže Muž roku 2026 - číslo 7 David Ryba a číslo 8 Jindřich Svoboda Finajisté soutěže Muž roku 2026 Finalisté soutěže Muž roku 2026
Představujeme další finalisty soutěže Muž roku 2026. S číslem 7 soutěží David Ryba, číslo 8 má Jindřich Svoboda.
7 David Ryba Sedmadvacetiletý David Ryba se přihlásil do soutěže Muž roku, protože ji vnímá jako skvělou příležitost ukázat lidem, že se dá žít i jinak – zdravěji, aktivněji a s větší odvahou vystoupit z komfortní zóny. Bývalý atlet chce svým příběhem inspirovat ostatní a dokázat, že právě změna a překonávání překážek mohou člověku otevřít nové možnosti. David studoval Fakultu tělesné výchovy a sportu, studium však kvůli vážnému zranění nedokončil. Vzdělávání ale nikdy nevzdal. Absolvoval řadu odborných kurzů a dnes působí jako fitness trenér. Sám říká, že vzdělávání je celoživotní proces a neustálé zlepšování považuje za důležitou součást své práce i života. Za jeden z nejzásadnějších momentů svého života považuje zranění během slibně rozjeté atletické kariéry. Přetržená Achillova šlacha ho naučila trpělivosti, disciplíně a pokoře. Náročnou rekonvalescenci zvládl a v roce 2019 se dokonce s olympijským týmem zúčastnil Evropských her, kde závodil v běhu na 110 metrů překážek. Další vážné zranění však definitivně ukončilo jeho nadějnou sportovní kariéru. Ve volném čase se David nejraději věnuje své přítelkyni a přátelům. Velkou vášní je pro něj také historie, zejména období starověkého Řecka a napoleonských válek.
Finalista Muže roku s číslem 7 přiznal, že pokud zvládl závodit před třicetitisícovým stadionem, poradí si i s nervozitou před zaplněným náchodským divadlem. O to větší motivaci má díky podpoře své přítelkyně, která ho přijde povzbudit přímo do hlediště. 8 Jindřich Svoboda Sedmadvacetiletý Jindřich Svoboda získal inženýrský titul v oboru aplikovaná informatika. Rodák z Trutnova spolupracuje s místní firmou na chytrém řízení fotovoltaiky. Do soutěže Muž roku se přihlásil sám a zpráva o postupu do finále ho velmi dojala. Jindřich přiznává, že cesta do soutěže nebyla jednoduchá. V dětství bojoval s obezitou a musel na sobě dlouhodobě pracovat, než našel odvahu přihlásit se do soutěže mužské krásy a sympatií. Účast ve finále proto bere jako zaslouženou odměnu a na své soutěžní číslo 8 je náležitě hrdý. Ve volném čase se věnuje sportu. Rád zajde do fitka, běhá či vyráží do hor. Nedávno si splnil také své sny v podobě motorky a sportovního auta. Trémou Jindřich netrpí a věří, že si finálový večer naplno užije.
Jindřich Svoboda je zadaný a jeho přítelkyně ho v soutěži maximálně podporuje. Držet palce mu bude i osobně v hledišti náchodského divadla.
Finále soutěže mužské krásy a sympatií Muž roku se koná 21. srpna 2026 v Náchodě, v Městském divadle Dr. J. Čížka. Zdroj: Aplausin.cz