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Letošní sklizeň batátů: Slabý výnos, příčinu asi známe

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Máte rádi klasické brambory? Pokud ano, zcela jistě vám nebudou vadit ani batáty. Tyto nasládlé plody se připravují podobně jako brambory, jen si člověk musí tak nějak zvyknout právě na onu sladkou chuť. My jsme batáty letos pěstovali v pěstebních kostkách. Rozhodně se nejednalo o nic náročného, co by člověk přidalo nějak mco práce. Úroda batátů ale moc velká nebyla. Na příčinu jsme ale pravděpodobně přišli také.
Batáty

Batáty

Zdroj: Radek Štěpán
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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