Česko nadále bojuje s extrémním horkem. Ve světě přišli s revoluční novinkou, která vás dokáže schladit během pár minut

V posledních letech se extrémní horka řeší po celém světě a ani Japonsko tomuto problému nedokázalo uniknout.
Země vycházejícího slunce opakovaně čelí úmorným vedrům, při kterých teploty na mnoha místech přesahují hranici čtyřiceti stupňů Celsia.
Klimatické změny dokonce způsobily i to, že Japonská meteorologická agentura (JMA) musela zavést nový oficiální termín kokušobi (酷暑日). Ten v překladu znamená něco ve smyslu „extrémně nebo brutálně horký den“ a označují se jím dny, kdy teplota vystoupá až ke zmíněným čtyřicítkám a výš.
Vzhledem k tomu, že úpalů a kolapsů z horka v zemi každoročně přibývá, bylo nutné přijít s novými způsoby, jak chránit veřejnost na ulicích a zaměstnance během práce venku. Například
jen 15. července bylo v Tokiu převezeno do nemocnice s úpalem 48 lidí.
S řešením přišla japonská společnost SDRS, která ve spolupráci s dodavatelem průmyslového zařízení Trusco Nakayamou vyvinula přelomový vynález zvaný Do Hiemon Box. Jednoduše řečeno se jedná o obří ledničku, do níž se bez problémů vejde dospělý člověk.
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Do Hiemon Box je přibližně 2,1 metru vysoká kabina z nerezové oceli. Uvnitř se nachází úzké sedadlo, tak akorát pro jednu osobu. Člověk vstoupí dovnitř, zavře za sebou průhledné dveře, posadí se a odpočívá.
Uvnitř lednice se udržuje teplota okolo 15 °C, přičemž zde na horkem unaveného člověka fouká studený vzduch ochlazený zhruba na 5 °C. Vánek je namířený na hlavu, krk, ramena a záda, přičemž je možné si předem vybrat jak intenzitu proudění vzduchu, tak samotnou teplotu.
Podle výrobce pomáhá zhruba desetiminutový pobyt v chladicím boxu mnohem více než pouhé stání před větrákem nebo klimatizací. Výrazná úleva od horka však přichází již po prvních minutách uvnitř.
Do Hiemon Box je navíc na kolečkách, takže jeho přeprava a instalace nejsou nijak složité. Dokonce se automaticky vypíná po dvaceti minutách, aby předcházel tomu, že v něm někdo zůstane příliš dlouho a poté nachladne.
https://www.instagram.com/p/DbH6okzFNSf/
A že vám design ledničky pro lidi něco připomíná? Je to dost možné. Výrobci se totiž při její tvorbě inspirovali vzhledem
chladicích automatů na nápoje, které jsou běžně k vidění po celém Japonsku. Jen místo plechovek se v boxu zchladí člověk. Extrémně nízká spotřeba
Ačkoli by se mohlo zdát, že provoz chladicího boxu bude energeticky a finančně náročný, opak je pravdou. Výrobci uvádějí, že samotný provoz vychází na necelé 2 koruny za hodinu, což je
přibližně 4krát méně, než za stejný čas spotřebuje obyčejná rychlovarná konvice. Snad jediným háčkem kabiny je její pořizovací cena. Ta totiž činí přibližně 1,5 milionu jenů, tedy zhruba 198 tisíc korun.
Pro provozovatele pracovišť, kde jsou lidé vystavováni slunci během dopoledne, natož po celý den, se ale jedná o investici, která je reálně schopna zachraňovat životy.
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V současnosti je Do Hiemon Box nejvíce využívaný na místech, kde jsou lidé dlouho vystavováni slunci a úmornému vedru, jako jsou například venkovní stavby nebo sklady. Mimo tyto lokality však pomáhá i během velkých venkovních akcí, kde pro pořadatele nebo manuálně pracující není vůbec složité se přehřát.
Nabízí se ale i otázka, jestli se chladicí boxy postupem času nestanou součástí veřejného prostoru a míst, jež turisté přes letní sezonu navštěvují. Prázdninové měsíce totiž lákají cestovatele z celého světa na ikonické festivaly, ohňostroje a nehynoucí historické památky, s čímž se pojí dlouhé hodiny strávené na přímém slunci. A na takových akcích a lokalitách by byla lednička pro lidi zcela ideální.
Do budoucna je tak dost možné, že se chladicí boxy začnou objevovat na železničních stanicích a letištích, v zábavních parcích, na festivalech, u vytížených památek a zkrátka na podobných místech, kde se lidé zdržují a mohou trpět horkem.
Zdroje: Autorský text, Japan Today, The Guardian, Dezeen, Times of India