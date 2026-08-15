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Česko nadále bojuje s extrémním horkem. Ve světě přišli s revoluční novinkou, která vás dokáže schladit během pár minut

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Vlnám veder se mnohdy nestačí bránit pouhým zapnutím větráčku nebo vypitím sklenice studeného nápoje. Extrémní teploty si tak žádají nekompromisní řešení. Společnost SDRS představila vynález, do kterého se lidé v boji proti horku zavírají celí.
Česko nadále bojuje s extremním horkem. Ve světe prišli s revoluční novinkou, která vás dokáže schladit během pár minut

Česko nadále bojuje s extremním horkem. Ve světe prišli s revoluční novinkou, která vás dokáže schladit během pár minut

Zdroj: Asianstyle
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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