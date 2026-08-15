Tuhle sadu kořenek měla v kredenci každá hospodyně. Dnes za ni sběratelé dávají i 8 000 Kč

Leckterá domácnost tuhle věc schovává vzadu v kredenci a bere ji jako veteš na vyhození. Řeč je o staré sadě keramických dóz s nápisy jako MOUKA, CUKR nebo PEPŘ, jaká kdysi patřila do každé české kuchyně. Kdo ji najde a ukáže sběrateli, nezřídka zůstane překvapený, kolik za ni dostane.
Za labutí na dně se skrývá smutný příběh
Nejžádanější kořenky u nás nesou na spodní straně malou labuť v kruhu. Je to značka teplické továrny Ditmar-Urbach, jedné z nejobchodovanějších starožitných keramik na českém trhu.
Podnik založili roku 1885 v Trnovanech u Teplic bratři Alfred a Otto Urbachovi. Nejdřív vyráběli figurky, později přidali užitkovou keramiku a proslulé popelníky se zvířecími motivy. Dnešní jméno firma dostala až v roce 1924, když se spojila se znojemskou společností Rudolfa Ditmara. O rok později si nechala zaregistrovat právě onu labuť.
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Konec téhle úspěšné historie je temný. Oba bratři měli židovský původ a za druhé světové války zahynuli v terezínském ghettu. Továrnu převzala říše a labuť na dně nádobí vystřídala orlice s hákovým křížem.
Značka rozhodne, jestli máte poklad, nebo hezkou dekoraci
Než starou dózu odsoudíte do kontejneru, obraťte ji a podívejte se, co je vyražené na dně. Právě tam se pozná, jestli držíte sběratelský kus, nebo obyčejnou nádobu.
Kromě Ditmar-Urbach se hodně obchoduje s modrobílým cibulákem z Dubí. Vyrábí se bez přestávky od roku 1885 a koupíte ho i dnes. Pravý kousek poznáte podle korunky nad písmenem D a nápisů ORIGINAL BOHEMIA a ZWIEBELMUSTER. Samotný cibulový vzor ale ze starožitnosti nic nedělá, rozhoduje stáří kusu a čitelná značka.
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Když na dně nenajdete nic, sběratele takový kus nezaujme, i kdyby vypadal sebestarší.
Jednotlivá dóza za stokoruny, komplet za tisíce
Rozdíl mezi jednou dózou a celou sadou je obrovský. Jednotlivá kořenka nebo malý šuplík se v inzerátech pohybuje kolem 160 až 780 Kč. Ani neúplná sada s chybějícími víčky se obvykle přes pár tisíc korun nedostane.
O ceně rozhoduje hlavně to, jestli je sada kompletní, nebo jde o jednotlivé kusy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přes pět tisíc korun vyskočí jen kus, který má úplně všechno pohromadě. Chce to celou sadu v jednotném vzoru, všechna víčka od původních kusů, glazuru bez prasklin a značku, kterou jde na dně přečíst. Hodnotu ještě nadhodí neobvyklý dekor nebo dochovaný dřevěný držák. Za ucelenou prvorepublikovou soupravu kupci zaplatí 6 000 až 8 000 korun a u nejvzácnějších kousků se sumy blíží deseti tisícům.
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Ceny podle stavu sady:
Stav sady Orientační cena Jednotlivá kořenka nebo malý šuplík 160 až 780 Kč Neúplná sada (chybí víčka) do pár tisíc korun Kompletní sada (vše pohromadě) 6 000 až 8 000 Kč Nová keramika je dnes taky drahá
Cena kompletu působí méně divoce vedle nového zboží. Za jednu novou dózu s cibulovým vzorem z Dubí dnes v e-shopech zaplatíte kolem 800 korun. Nová šestikusová sada od téhož výrobce se pohybuje mezi dvěma a třemi tisíci.
Historická souprava o deseti a více nádobách za pět až osm tisíc tak po rozpočítání na jeden kus často vyjde pod cenu čerstvé výroby. Navíc si nese roky provozu, přirozeně zašlý povrch a jméno výrobce, který dnes už neexistuje.
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Nejvíc hodnoty zničí paradoxně sami majitelé, když sadu leští do dokonalosti. Horká myčka, chlór ani drátěnka na starou keramiku nepatří, protože setřou ruční malbu a zlacené linky, na kterých hodnota stojí. K běžné špíně stačí vlažná voda a jemný kartáček. Jediné amatérské slepení lepidlem navíc srazí sadu za pár tisíc na cenu střepu.
Šetrné mytí vlažnou vodou udrží ruční malbu i zlacení, na kterých hodnota sady stojí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Před prodejem otřete každý díl od prachu a vyfoťte spodní stranu se značkou i praskliny. Nejvíc obvykle vynese přímý inzerát na Sbazaru nebo dražba, kde se o komplet přetahuje víc kupců. Do zastavárny sadu nenoste, výkup tam bývá hluboko pod cenou, kterou dostanete přímo od sběratele.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ditmar_%26_Urbach, https://www.antikpraha.cz/ditmar-urbach, https://www.crystalporcelan.cz/korenky-s-vickem-zakladni-sada-6-ks-cibulovy-porcelan-70930/, https://www.taranis.cz/autor/ditmar-urbach/, https://www.tiscali.cz/neztratila-se-vam-sul-za-kompletni-sadu-korenek-z-chalupy-plati-sberatele-klidne-i-7-000-kc-727169