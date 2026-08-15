Orchidej s hnijícími kořeny ještě žije, ale děláte jednu věc, která ji každým zaléváním posílá do hrobu

Orchideje jsou díky svému exotickému půvabu a úchvatným květům oblíbenou volbou do interiérů po celém světě. Vyžadují však specifickou péči, jejíž nedodržování může vést ke zdravotním problémům, jako je například hniloba kořenů.
Botanická charakteristika orchidejí
Orchideje patří do čeledi
Orchidaceae, jedné z největších čeledí kvetoucích rostlin s více než 25 000 druhy a více než 100 000 hybridy. Tyto rostliny jsou známé svými složitými mechanismy opylování a rozmanitými stanovišti, od tropických deštných pralesů až po chladné horské oblasti. Na rozdíl od většiny jiných rostlin však mají unikátní kořenový systém pokrytý specializovaným pletivem (vícevrstevnou pokožkou) zvaným velamen, které absorbuje vodu a živiny ze vzduchu. Není tedy divu, že jsou o něco náchylnější k hnilobě. Ideální osvětlení pro orchideje
Správné osvětlení je pro zdraví orchidejí zásadní. Nejlépe se jim daří na jasném, nepřímém slunečním světle. Ideální jsou
okna orientovaná na východ, která jim poskytují ranní sluneční světlo bez ostrého poledního slunce. Vhodná mohou být však i ta orientovaná na západ, ale v nejteplejších částech dne je třeba zajistit stín, aby nedošlo k popálení listů, jak píše web TyNávody. Nebezpečí přemokření
Tyto rostliny obvykle vyžadují zálivku jednou za 1 až 2 týdny, ale tato doba se může lišit v závislosti na vlhkosti a teplotě prostředí. Mezi jednotlivými zaléváními je nezbytné nechat pěstební médium zcela vyschnout, aby se zabránilo hnilobě kořenů. Mezi příznaky přemokření patří
ochablé, odbarvené listy a zatuchlý zápach vycházející z květináče. Pokud už přece jen poškození najdete, odřízněte je a pahýly ošetřete za pomoci skořice nebo aktivního uhlí, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili. Předejdete tak infekci. Péče o vlhkost: Klíčová je rovnováha.
Orchideje vyžadují křehkou rovnováhu vlhkosti. Nemají rády „mokré nohy“, což označuje stav, kdy kořeny sedí ve stojaté vodě. Správná drenáž je klíčová.
Květináče s orchidejemi by měly mít dostatečné odtokové otvory a zapomenout nesmíte ani na použití vhodné směsi pro orchideje, která se obvykle skládá z kůry, perlitu a dřevěného uhlí. Tyto složky usnadňují správný odtok vody a cirkulaci vzduchu, jak informuje web NašeZahrada. Zdroj fotografie: Freepik Pochopením a řízením křehké rovnováhy mezi světlem a vlhkostí mohou milovníci orchidejí předejít běžnému problému hniloby kořenů. Techniky správného zalévání
Vložte květináč s orchidejí do misky s vodou asi na 15 minut, aby kořeny nasály vlhkost. Po namočení ho nechte důkladně okapat.
U malých orchidejí je skvělou alternativou položení několika kostek ledu na substrát v květináči a jejich pomalé rozpouštění. Tato metoda pomáhá kontrolovat množství vody a snižuje riziko hniloby kořenů.
VIDEO 7 tipů pro péči o orchideje, které byste měli znát
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři