Prababičky to znaly. 1 lžíce do těsta a bábovka bude nadýchaná jako z cukrárny

Bábovka z cukrárny stojí vysoko a je lehká jako obláček. Ta domácí se často spokojí s tím, že v troubě sedne a zůstane hutná. Většina lidí za to viní recept nebo formu, jenže ani jedno to obvykle není. Celý rozdíl dělá jediný krok, který babičky zvládaly mimochodem a rychlé moderní recepty ho pustily k vodě.
Jedna lžíce navíc, na kterou se zapomnělo
Celé kouzlo dělá vyšlehaný bílkový sníh. Bílky se oddělí od žloutků a samy o sobě se prošlehají do husté, pevné pěny. Ta přijde na řadu jako úplně poslední, zlehka se spojí s těstem a hned nato putuje forma do trouby.
A právě sem patří ta pověstná lžíce. Ještě než metly zaberou, přilijte k bílkům lžičku studené vody na každé vejce. Zní to jako maličkost, ale objem pěny to skoro zdvojnásobí. Dnes ten fígl málokdo zná, a přitom hodně rozhoduje o tom, jak vysoko bábovka vyběhne.
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Moderní zjednodušené recepty oddělování bílků úplně vynechaly. Všechna vejce spadnou do mísy najednou, jedno společné prošlehání a těsto je hotové. Ušetří se pár minut práce. Cenou za to je ale hmota ochuzená o vzduch, který do těsta dostane jedině pořádně našlehaný sníh.
Na čem stojí pevný sníh
Sníh je náladová záležitost a povede se jen za pár podmínek:
Pokojová teplota. Vejce vytáhněte z lednice aspoň půl hodiny předem, vlažný bílek nabere mnohem víc vzduchu než ten rovnou z chladu. Čerstvost. Vsaďte na co nejčerstvější vejce. Čerstvý bílek má díky vyššímu obsahu bílkovin hustou konzistenci a našlehaná pěna z něj pevně drží. Jak vajíčko stárne, bílek řídne a sníh se z něj mnohem rychleji poskládá zpátky do tekutiny. Čistota. Sníh vznikne jedině v dokonale odmaštěném nádobí. Zbytek žloutku ve špičce metly nebo jemný mastný povlak v misce dokážou celé šlehání zhatit. Vyhněte se proto plastu, který v sobě drží tuk i po umytí, a sáhněte po skle nebo nerezu. Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat pečicí papír. Nahrazují ho věcí, která vydrží roky a nic nestojí
Hotový sníh poznáte jednoduchým testem. Obraťte mísu vzhůru nohama. Jestli pěna zůstane sedět a nikam nesklouzne, je ušlehaná tak akorát.
Pevný bílkový sníh se povede jen z vlažných čerstvých vajec a v dokonale odmaštěné míse. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Sníh do těsta jen zlehka
Většina bábovek se pokazí až v téhle chvíli. Metlu teď odložte úplně a vezměte stěrku. Prudké míchání pěnu během chvilky vypustí a z pracně našlehaného objemu zbude placka.
Pěnu přidávejte do těsta na dvě až tři dávky a pokaždé ji spíš podebírejte odspodu nahoru, než abyste míchali dokola. Jde o to udržet uvnitř co nejvíc bublinek, na kterých celá nadýchanost stojí.
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Nadýchaná pěna do sebe zamkne obrovské množství drobných vzduchových kapes. V teple trouby se vzduch roztahuje a tlačí těsto nahoru, takže moučník roste do výšky místo do šířky. Střídka je pak lehoučká a na jazyku se skoro ztrácí.
Vzduch ale do těsta nedostanete jen sněhem. Když tuk se žloutky a cukrem pořádně vytřete dosvětla, napění se i on a přidá druhou vrstvu bublinek. Proto má poctivě utřené těsto vždycky navrch nad tím, které vznikne jedním rychlým zamícháním.
Dvě chyby srazí i dokonalý sníh
I ten nejlíp ušlehaný sníh zvládne jen půlku práce, zbytek rozhodnou dvě věci. První úskalí obstará mouka. Dlouhé míchání v ní probudí lepek a z lehounké hmoty se stane žvýkavá guma. Zapracujte ji proto jen krátce, a jakmile z těsta zmizí poslední hrudky, nechte ho být.
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Druhá věc je trouba. Prvních zhruba třicet minut ji nechte zavřenou. Bábovka uvnitř teprve tuhne, a než získá pevnost, srazí ji ke dnu i krátké ochlazení z pootevřených dvířek. Kdo to nevydrží, ať kouká jen přes sklo. Pomůže i klidná teplota, klasická bábovka se peče pozvolna při 170 až 180 °C zhruba 40 až 50 minut.
Ještě chvíli počkejte
Poslední drobnost se týká vyklápění. Horkou bábovku nechte ještě asi deset minut postát ve formě. Pára uvnitř zkondenzuje, těsto se lehce scvrkne a od stěn se uvolní samo, takže půjde ven vcelku. Spojíte-li pečlivě vmíchaný sníh s trpělivostí u trouby, vyndáte bábovku, která stojí pěkně vysoko a je lehká jako obláček.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/10422-babovka-jako-z-cukrarny-jak-ovladnout-teplotu-surovin-i-techniku-michani-pro-nadychany-vysledek/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-uslehat-snih-z-bilku-pouzijte-osvedcene-triky-nasich-babicek-603.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/tajny-trik-pro-nejvlacnejsi-babovku-staci-pridat-jednu-surovinu-kterou-mate-doma-bude, https://www.oriondomacipotreby.cz/recepty/klasicka-svetla-babovka-jako-od-babicky, https://www.tiscali.cz/tahle-1-vec-do-testa-a-babovka-je-nadychana-jako-z-cukrarny-babicky-ji-pridavaly-dnes-to-nikdo-nedela-693386