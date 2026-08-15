Reklama
4 min
Zapomeňte na odvlhčovač. Korejci přišli s řešením, které vypadá jako lampa na nočním stolkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na nočním stolku tiše svítí něco, co vypadá jako obyčejná designová lampička. […]
Zapomeňte na odvlhčovač. Korejci přišli s řešením, které vypadá jako lampa na nočním stolku
Zdroj: Extrafit.cz
Reklama
Nemáte doma po tatínkovi tuhle drobnost? V bazarech se teď vykupuje klidně i za 650 000 Kč
Zaprášená krabička na dně skříně a v ní pár drobností po tatínkovi, […]
Tohle nosil v peněžence každý dědeček. Dnes to má hodnotu i 30 000 Kč
Při vyklízení pozůstalosti po dědečkovi narazí skoro každý na starou peněženku a […]
Ani mrkev, ani petržel: do vývaru patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše
Poctivý nedělní vývar poznáte podle barvy. Má být zlatavý, průzračný a vonět […]
Prababičky to věděly. 1 lžička navíc do hrnce a květák při vaření nezasmradí celý byt
Sotva se voda v hrnci pořádně rozvaří, line se bytem ta nezaměnitelná […]
Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...Všechny články tohoto autora →
Kávovou sedlinu sypeme kolem okurek špatně. Tři pravidla, bez kterých slimáky neodradí, ale přiláká
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:36
2 min
Když se ptáte, máte problém. Filmový fond roky odmítal vysvětlit své rozhodnutí
HlídacíPes.org
dnes, 05:30
6 min
KVÍZ: Jak dobře znáte technické obory? Tento kvíz prověří nejen absolventy průmyslovek
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
2 min
Bublanina s tvarohem a ovocem: Nadýchaný letní moučník z plechu pro celou rodinu
Cooky.cz
dnes, 05:26
4 min
Už 1,5 milionu. Hradecké koupaliště Flošna přivítalo jubilejní návštěvnici
Hradecká Drbna
dnes, 05:25
1 min
Reklama
Lékaři s AI přehlédli 22 % nádorových lézí, které předtím nacházeli zcela bez potíží. Práci si ulehčovali až moc
VědaŽivě.cz
dnes, 05:24
4 min
Klimatizacím letos odzvonilo. Češi je nahrazují tímto přístrojem, který je o 70 % levnější a chladí stejně
PrimaProstor.cz
dnes, 05:24
4 min
Mrtvému muži chtěli odebrat orgány, na sále se probral. Podobných případů jsou desítky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:21
Pamatuje už vaši babičku? Nevadí, pokud pořád peče, dostanete za ni tisíce
VědaŽivě.cz
dnes, 05:17
2 min
Kdo si tohle přivezl z Maďarska, dnes sedí na pokladu. Sběratelé dávají i 100 000 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:16
3 min
Reklama
Za 2000 korun k moři. Mladí Češi objevili jednodenní koupání v Chorvatsku za nízkou cenu
VědaŽivě.cz
dnes, 05:13
3 min
80 % Čechů sklápí v horku špatně žaluzie. Když dodržíte tento 1 postup, teplota klesne klidně i o 8 stupňů
Zodpovime.cz
dnes, 05:13
4 min
V ČSSR stála 180 Kčs a měla ji každá hospodyňka. Dnes je to sběratelská rarita za 4 500 Kč
Extrafit.cz
dnes, 05:12
4 min
Kočce mohou běžné potraviny vážně uškodit. Může vám je sebrat ze stolu, ani to nepostřehnete
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:09
4 min
Ani droždí, ani prášek do pečiva: do domácího chleba patří 1 tekutina, kterou Češi denně vylévají do dřezu
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:08
3 min
Reklama
Domácí trik našich babiček na ucpaný odpad. Vyčistí se sám za 30 minut díky 1 surovině z kuchyně
PrimaProstor.cz
dnes, 05:04
4 min
Alarmující statistiky. Alkohol a drogy stojí za každou šestnáctou nehodou
Plzeňská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Zločinecké dětství obávaného šéfa šéfů Al Caponeho. Už od malička to byl nebezpečný výrostek
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Nevídané, v zámoří řeší českou dvacítku. Má „velkou šanci“ na historický úspěch
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:00
Vyhodili ho těsně před slávou. Zatímco jeho kamarádi dobývali svět, on 20 let seděl za úřednickou přepážkou
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:00
3 min
Reklama
V trojské botanické zahradě vykvetla vzácná Osa pulchra
Pražská Drbna
dnes, 05:00
1 min
Pod hladinou Atlantiku začala před 168 lety éra globálního propojení
VodaDnes.cz
dnes, 05:00
2 min
Písek hledá vánoční strom pro Velké náměstí
Budějcká Drbna
dnes, 05:00
1 min
Kvíz pro šedesátníky: U prvních otázek si budete věřit, pak může přijít vystřízlivění
Žena.cz
dnes, 04:59
Ani trička, ani halenky. Češky 60+ si letos v létě oblíbily tenhle kus oblečení, který opticky ubere 10 kg
ExtraInspirace
dnes, 04:59
3 min
Reklama
Nejvyšší důchod v Česku je skoro čtvrt milionu. Čeští senioři zuří, že nemají ani na rohlíky, zatímco někdo jiní jsou milionáři
Spotřebitelov.cz
dnes, 04:58
3 min
Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do sklenice a marmeláda nezplesniví ani po roce
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:58
4 min
Studený radiátor nemusí být rozbitý. Jednoduchý zásah mu často vrátí plný výkon, ideální čas je právě teď
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:56
3 min
Na facebooku si psala s cizím mužem, poslala mu nahé fotky. Začal ji vydírat
Liberecká Drbna
dnes, 04:54
1 min
Motorkář u Krasonic najížděl na policisty. Hrozí mu až dvanáct let za mřížemi
Jihlavská Drbna
dnes, 04:53
1 min
Reklama
Jak zemřel špičkový potápěč v Hranické propasti? Detaily záchranné akce popsal kolega
Hanácká Drbna
dnes, 04:50
2 min
Starokladrubák Sid je u strážníků v Ostravě již 15 let. Nevadí mu křik, oheň ani střelba
Ostravská Drbna
dnes, 04:50
1 min
Ucpaný odpad nemusí znamenat volání instalatéra. Tři fígle zvládne i začátečník
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 04:48
3 min
Trik ukrajinských žen se dostal do Česka. Omladí seniorky 60+ klidně i o 10 let za pár minut
ExtraInspirace
dnes, 04:47
2 min
Ani sádlo, ani olej: na pečenou kachnu patří 1 tekutina, díky které je kůže tenká jako papír a křupe
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:46
4 min
Reklama
Konec solárních panelů v Česku. Tohle řešení nepotřebuje sluneční svit a je o 70 % levnější
FVE.info
dnes, 04:45
4 min
Prababičky to dělaly vždycky: 1 lžička do kompotu a hrušky zůstanou pevné jako čerstvé
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:45
3 min
Nejstahovanější aplikace na českých iPhonech v červnu 2026. Polovina žebříčku jsou appky, o kterých jste nejspíš neslyšeli
Mobify.cz
dnes, 04:43
3 min
Sýr vám nezplesniví ani za tři týdny. Stačí ho zabalit do 1 věci, kterou máte v každé kuchyni
Bruneta v kuchyni
dnes, 04:41
4 min
Nejhorší zelenina ze supermarketu. Češi ji kupují denně a myslí si, že je zdravá, ale netuší, co obsahuje
ExtraInspirace
dnes, 04:40
4 min
Reklama
Reklama
Měla to být chvilková zábava u pláže. Otec se syny zůstal uvězněný na rozbouřeném moři
Aňa Geislerová koupila ruinu za miliony. Dnes její vila vypadá jako středomořský sen
KVÍZ: Cestovatelská sezóna vrcholí. Kam se v EU jezdí nejčastěji? A kde je nejvíc kapsářů?
Brečela po pěti letech, Mäki dojal drtivý finiš. Ta prsa tam nějak byla, popisovala
Pětiletý Luboš zmizel před svým domem. Pátrání zahrnulo hroby i staveniště a po 15 letech se ozval muž z Afriky
Reklama
Reklama