Důchodci, kteří dál pracují, mají nárok na zajímavou úsporu: Každý měsíc mohou získat až 1 950 Kč

Od začátku roku 2025 platí pro pracující starobní důchodce jiný systém zvýhodnění než dříve. Místo průběžného navyšování důchodu za další odpracované období získali možnost využít slevu na pojistném ve výši 6,5 procenta. Pravidlo pokračuje také v roce 2026. Česká správa sociálního zabezpečení potvrzuje, že zaměstnanec, který podmínky splní, uplatňuje slevu přímo u svého zaměstnavatele.
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Při mzdě 30 tisíc zůstane každý měsíc 1 950 korun navíc
Nejde o pevně stanovený příspěvek 1 950 korun pro každého seniora. Výše úspory se odvíjí od vyměřovacího základu, který u zaměstnance zpravidla odpovídá hrubé mzdě. Sleva činí 6,5 procenta.
Při hrubé mzdě 30 000 korun tedy výpočet vypadá jednoduše. Šest a půl procenta z této částky představuje 1 950 korun za měsíc. Za dvanáct měsíců stejného příjmu by šlo o 23 400 korun. Právě tento modelový příklad používá také Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Při vyšším výdělku roste i samotná sleva. U hrubé mzdy 40 000 korun jde o 2 600 korun měsíčně, zatímco při 20 000 korunách činí 1 300 korun. Podrobnější srovnání několika různých mezd jsme připravili také v článku Pracující důchodci mohou každý měsíc ušetřit stovky až tisíce korun.
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Rozhoduje okamžik, kdy ji senior uplatní
Tady se skrývá nejdůležitější praktická část celého pravidla. Zaměstnavatel nezačne odvádět nižší pojistné pouze proto, že ví, že jeho zaměstnanec pobírá důchod. Zaměstnanec musí nárok u zaměstnavatele uplatnit a doložit splnění podmínek.
ČSSZ připouští dvě základní možnosti. Senior může předložit rozhodnutí o přiznání starobního důchodu společně s čestným prohlášením, že má nárok na jeho výplatu v plné výši. Druhou možností je potvrzení plátce důchodu o pobírání starobního důchodu v plné výši s uvedením data, od kterého výplata náleží. Den předložení potřebných dokladů je zároveň považován za den uplatnění slevy.
To je podstatné například tehdy, když člověk začne situaci řešit až několik měsíců poté, co nastoupil do zaměstnání. Prostřednictvím zaměstnavatele totiž nelze slevu dodatečně uplatnit za předchozí měsíce. Odkládání žádosti proto může znamenat, že na běžné výplatě budou dál zbytečně odváděny vyšší částky.
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O peníze za předchozí měsíce nemusí člověk definitivně přijít
Situace má ještě jednu důležitou výjimku. Pokud byly podmínky splněny, ale zaměstnanec slevu u zaměstnavatele včas neuplatnil, zaplacená část pojistného odpovídající slevě se může považovat za přeplatek na pojistném.
O jeho vrácení lze podle ČSSZ písemně požádat příslušnou územní správu sociálního zabezpečení. K žádosti je potřeba doložit potvrzení zaměstnavatele o vyměřovacích základech a o tom, zda byla sleva v jednotlivých měsících uplatněna.
Není tedy přesné říci, že pozdě uplatněná sleva automaticky znamená definitivní ztrátu peněz. Znamená však další administrativu, které je jednodušší předejít tím, že zaměstnanec nárok vyřeší rovnou u zaměstnavatele.
Nárok nemá automaticky každý člověk, který pobírá nějaký důchod
Podmínkou je zejména dosažení důchodového věku a pobírání starobního důchodu v plné výši. Sleva se tedy nedá bez dalšího vztáhnout na každého seniora nebo například na všechny příjemce invalidního důchodu. V roce 2026 se stejný princip týká také OSVČ pobírajících starobní důchod v plné výši, způsob uplatnění je však u podnikatelů odlišný. ČSSZ uvádí, že OSVČ slevu uplatňují zpětně v přehledu za příslušný rok.
Práce v penzi tak může být finančně zajímavější, než se na první pohled zdá. Vedle samotného důchodu může člověk pobírat mzdu a při splnění podmínek si díky nižším odvodům ponechat další stovky až tisíce korun měsíčně. O dalších připravovaných změnách pro pracující penzisty píšeme v článku Češi musí počítat se změnami v důchodech. Nová pravidla se netýkají jen budoucích penzistů. Současná sleva 6,5 procenta však platí už nyní a právě její včasné uplatnění je pro pracujícího důchodce nejjednodušší cestou, jak si zvýšit čistý měsíční příjem.
MPSV, ČSSZ, vlastní výpočty redakce