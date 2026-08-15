3(x - 2) + 2x - (5x + 3) = 4x - 1: Zdánlivě snadná rovnice, u které většina udělá stejnou chybuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
3(x - 2) + 2x - (5x + 3) = 4x - 1: Zdánlivě snadná rovnice, u které většina udělá stejnou chybu
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