Kapka oleje dokáže změnit vzhled nerezového dřezu. Výsledek vydrží déle než běžné přeleštění

Přitom stačí jediný krok navíc: po umytí a vysušení nanést na hadřík pár kapek oleje a dřez doleštit. Nejde o internetový mýtus: princip ochranného filmu používají i komerční čističe na nerez, jen v jiném balení a za jinou cenu.
Proč voda škodí a olej pomáhá
Každá kapka, která na nerezu zaschne, po sobě zanechá minerální stopu.
Franke to popisuje jasně: stojící voda po odpaření vytváří film a skvrny. V oblastech s tvrdou vodou, a to je velká část Česka, je problém ještě výraznější. Vyšší obsah vápníku a hořčíku, jak uvádějí Pražské vodovody a kanalizace, se projevuje vodním kamenem nejen v konvici, ale i na dřezu kolem baterie a odkapu.
Tenká vrstva oleje funguje jako ochranná bariéra. Opticky sjednotí tah nerezu, zmenší kontrast mezi suchým kovem a novými kapkami, sníží náchylnost k otiskům prstů.
BLANCO popisuje stejný mechanismus u svého leštícího kroku: ochranná vrstva omezuje tvorbu vodního kamene a zvyšuje lesk. Domácí olej dělá totéž, jen bez komerčního příplatku. Správný postup: nejdřív vyčistit, pak teprve leštit
Olej není čistič. Kdo ho nanese na špinavý nebo vlhký dřez, dostane mastné mapy místo lesku. Celý postup má dvě oddělené fáze.
Fáze 1: čištění Na mastnotu klasický prostředek na nádobí. Na vodní kámen zředěný ocet (poměr 1:10 s vodou), nechat působit a opláchnout. Na zaschlé skvrny jedlá soda jako jemný neabrazivní čistič, poslouží lépe než drátěnka, která nerez poškrábe. Důkladně opláchnout čistou vodou a vytřít do sucha mikrovláknovým hadříkem.
Fáze 2: olejový finiš Na suchý mikrovláknový hadřík nanést 3–5 kapek oleje. Roznést po celé ploše dřezu ve směru broušení nerezu. Kde hadřík drhne, přidat maximálně jednu kapku. Přeleštit čistou suchou stranou hadříku, dokud povrch nevypadá suchý a lesklý.
Pokud na dřezu zůstává kluzký film, duhové tahy nebo se okamžitě otiskují prsty, oleje bylo moc. Přebytek setřít do papírové utěrky, nikdy nesplachovat do odpadu, kde by mohl ulpívat v potrubí.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Který olej vybrat
Franke přímo uvádí minerální olej. V českých drogeriích ho najdete jako neparfémovaný minerální olej v lékárnách nebo hobby sekcích. Dětský olej (třeba Johnson’s Baby 200 ml za 99 Kč v dm) je funkční náhradou, ale obsahuje i parfemaci a aloe vera, takže pro dřez není ideální první volba.
Olivový nebo slunečnicový olej lze použít nouzově. Slunečnicový pořídíte od 35 Kč za litr, olivový od 160 Kč za půl litru. Ale primární zdroje výrobců dřezů je pro tento účel výslovně nedoporučují, minerální olej je čistší a stabilnější varianta.
Olej versus komerční čistič: co se vyplatí
Čistič Denkmit na nerez stojí v dm 34,50 Kč a spojuje obě fáze v jednom kroku: odstraní mastnotu i vodní skvrny a díky karnaubskému vosku vytvoří ochrannou vrstvu odpuzující vodu a otisky. Domácí olejový finiš takovou komplexnost nenabídne. Funguje výhradně jako kosmetický závěr po předchozím vyčištění.
Podle nás má smysl obě metody kombinovat: jednou za čas důkladný úklid komerčním přípravkem, mezi tím rychlý olejový finiš po běžném mytí. BLANCO doporučuje leštící krok zhruba každé 3–4 týdny; v domácnostech s tvrdou vodou klidně častěji, zvlášť kolem baterie a odkapu.
Na co si dát pozor
Metoda funguje na holém nerezu: dřez, baterie, případně nerezové spotřebiče. Na plastové části, gumová těsnění ani lakované lišty olej nepatří. A pozor: na černý granitový dřez typu SILGRANIT se tento postup nepřenáší. BLANCO u granitu zmiňuje olej jen pro odstranění kovových otěrů od hrnců, ne jako univerzální ochranu proti šmouhám.
Hygienicky je postup bezproblémový, nerez je neporézní materiál a olej se nanáší v mikrovrstvě. Před přímým kontaktem s potravinami ale dřez běžně omyjte vodou a saponátem. Celá výbava (hadřík za 42,50 Kč, litr octa za 15 Kč, soda za 169 Kč za dvoukilové balení a minerální olej) vyjde na pár stokorun a vydrží měsíce.
Pár kapek oleje nenahradí pravidelné mytí ani odvápnění. Ale ten rozdíl mezi matným dřezem plným map a lesklou plochou, která vypadá skoro jako nová, ten udělají spolehlivě.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková