Jsem sama na tři děti a tohle je důvod, proč nechci chlapa

Stojím u plotny a míchám omáčku bolognese, zatímco nejmladší mi visí na noze a prostřední hlásí, že potřebuje kostým na zítřejší divadlo. Kostým. Na zítra. Samozřejmě. Nejstarší sedí u stolu a dělá, že se učí, ale scrolluje mobil. Klasické úterý večer.
A pak mi píše sestra: „Tak co, už jsi někoho potkala? Bylo by fajn, kdybys měla někoho po boku.“ Zavřu oči. Napočítám do pěti. Odpovím jí až po večeři.
Tohle slyším pořád. Od mámy, od kolegyň, od kamarádek, co mají manžely. Všichni si myslí, že mi chybí chlap. Že bych měla někoho hledat. Někoho, kdo by mi pomáhal. Kdo by byl opora.
Jenže já vím svoje. A moje zkušenost je úplně jiná.
Když jsem byla ta hodná
S jejich tátou jsem byla dvanáct let. Dvanáct let jsem si myslela, že dělám všechno správně. Vařila jsem, prala, uklízela, starala se o děti, chodila do práce. On taky chodil do práce. A to bylo tak nějak všechno, co dělal.
Když přišel domů, sedl si k počítači. Nebo k televizi. Nebo šel ven s kamarády. Nikdy – a myslím to doslova – nikdy mě nenapadlo, že bych si mohla taky jenom sednout. Že bych mohla říct: dneska vaříš ty. Nebo: dneska si jdu zaběhat a ty dohlídneš na domácí úkoly.
To nebylo ani na stole. Prostě to tak fungovalo. Já jsem měla na starosti domácnost a děti, on vydělával peníze. Jenže já taky vydělávala peníze. Takže vlastně jsem měla dvě práce a on jenom jednu.
A stejně jsem si myslela, že to tak má být. Že jsem možná prostě pomalá. Že bych měla být efektivnější. Lépe si ten den rozvrhnout, jak mi manžel často radil.
Zlom přišel v prádelně
Pamatuju si ten moment přesně. Bylo to v sobotu odpoledne, stála jsem v prádelně a třídila hory špinavého prádla. Děti byly u babičky, on seděl v obýváku a koukal na fotbal. Měla jsem před sebou tři plné koše a věděla jsem, že večer budu ještě žehlit, protože v pondělí potřebuje nejmladší čisté pyžamo do školky a prostřední má tělocvik.
A najednou mě to praštilo. Proč to dělám? Proč stojím tady sama, zatímco on si užívá volno? Vždyť jsme oba celý týden pracovali. Vždyť máme oba stejný víkend.
Šla jsem za ním. Řekla jsem: „Potřebuju pomoct s praním.“ Podíval se na mě, jako bych mluvila čínsky. „Teď? Ale já koukám na zápas.“ A vrátil se k televizi.
Tehdy jsem poprvé pochopila, že tohle není partnerství. Tohle je jeden dospělý a jedno velké dítě navíc.
Co se stalo potom
Rozešli jsme se před dvěma lety. Ne kvůli nějaké aféře nebo velkému dramatu. Prostě jsem jednoho dne řekla, že takhle dál nemůžu. Že jsem unavená. Že to není fér.
Bránil se. Tvrdil, že přece taky dělá věci. Že vydělává. Že občas uklidí. „Občas“ – to bylo klíčové slovo. Jako by mu měla patřit medaile za to, že dvakrát za měsíc vysaje obývák.
Odstěhoval se. A víte, co se stalo? Nic. Vůbec nic se nezměnilo. Pořád jsem vařila, prala, uklízela, vodila děti do kroužků, chodila do práce. Akorát jsem nemusela vařit pro čtyři, ale pro tři (plus sebe). Nemusela jsem prát jeho trenýrky. Nemusela jsem se ptát, jestli má chuť na kuře nebo vepřový.
Měla jsem míň práce. Ne víc. Míň.
Proč to nikomu nedochází
Lidi kolem mě to nechápu. Máma říká: „Ale holka, vždyť je to přece těžký, být sama na tři děti.“ Jo, je. Ale bylo to těžší, když jsem nebyla sama. Protože jsem měla zodpovědnost nejen za tři, ale za čtyři lidi.
Kamarádka mi nedávno říkala, jak je ráda, že má partnera, se kterým se může o všechno podělit. Seděly jsme u kávy a ona mi vyprávěla, jak jí manžel pomohl uklidit po večeři. Pomohl. Jako by to byla jeho laskavost, ne jeho základní povinnost.
Všimla jsem si, že ženy často mluví o tom, jak jim manžel „pomáhá“. Ale přitom to není pomoc. To je normální fungování domácnosti, na které by se měli podílet oba.
A pak jsou tady ty rady. Najdi si někoho. Zkus aplikace. Choď na rychlá rande. Jako by mi v životě chyběl nějaký zásadní kus skládačky.
Ale mně nic nechybí. Mám děti, mám práci, mám kamarádky, mám koníčky. Mám klid. Mám čas sama na sebe – ne moc, ale víc než předtím.
Co jsem si uvědomila
Možná to zní hořce. Možná si teď myslíte, že jsem měla prostě smůlu na chlapa. Že existují i jiní muži. A jo, existují. Znám páry, kde to funguje fér. Kde se oba starají. Kde oba vaří, oba chodí na schůzky do školy, oba vstávají v noci k nemocnému dítěti.
Ale taky znám spoustu žen, který žijí stejně, jako jsem žila já. Které jsou vděčné za každou maličkost, kterou chlap udělá. Které se omlouvají, když poprosí o pomoc.
A já už se omlouvat nechci. Nechci být vděčná za to, co by mělo být samozřejmé. Nechci vysvětlovat, proč potřebuju pomoct. Nechci dohlížet na dospělou osobu a snažit se jí vysvětlit, co a jak má dělat.
Teď, když večer uklidím kuchyň a jdu si sednout na gauč s knížkou, nikdo mi neříká: „Nemohla bys mi donést pivo?“ Nikdo nežere moje čokoládové sušenky, co jsem si schovala. Nikdo se na mě nedívá vyčítavě, když si dám večer volno a odmítnu mu vyžehlit košili.
A co děti?
Lidi se taky ptají, jestli dětem nechybí táta. Ale táta je vidí každý druhý víkend a o prázdninách. Volá jim. Platí alimenty. A víte co? Funguje to líp než předtím.
Protože když jsou u něj, musí se o ně postarat sám. Musí vařit, musí řešit konflikty, musí je uložit ke spaní. Nejsem tam já jako záchranná síť. A najednou to zvládá. Najednou umí věci, který předtím neuměl.
A děti? Ty jsou v pohodě. Mají stabilitu, mají lásku, mají oba rodiče – jenom ne pod jednou střechou. A hlavně mají mámu, která není permanentně vyčerpaná a naštvaná.
Protože to je ta věc, o které se nemluví. Když jste pořád unavená, když pořád dáváte a nic nedostáváte zpátky, tak to na vás dýchá. Jste podrážděná. Křičíte na děti víc, než byste chtěla. Nemáte trpělivost.
Teď mám trpělivost. Ne vždycky, nejsem svatá. Ale mám jí víc než předtím.
Není to o nenávisti k mužům
Nechci, aby to vyznělo, že muži jsou na nic. Nebo že všichni muži jsou stejní. To není pravda a to taky nemyslím.
Ale já konkrétně teď nechci vztah. Protože moje zkušenost je taková, že vztah pro mě znamenal víc práce, ne míň. Víc stresu, ne míň. Víc zodpovědnosti, ne sdílení zodpovědnosti.
A dokud nepotkám někoho, kdo to chápe jinak – někoho, kdo vidí plnou myčku a automaticky ji vyskládá, aniž by čekal pochvalu. Někoho, kdo si sám všimne, že došel prací prášek, a koupí ho. Někoho, kdo bere péči o domácnost jako svoji věc, ne jako „pomoc“ mně – tak prostě radši zůstanu sama.
Protože sama to mám jednodušší.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová