V peněžence nosíte stokorunu, která může stát 20 000 Kč. Poznáte ji podle dvou písmen a dvou číslic na zadní straně

Žádný hologram, žádná tisková chyba, žádný výrobní unikát viditelný pouhým okem. Stačí bankovku otočit rubem nahoru a přečíst červené sériové označení. Pokud před šesticiferným číslem stojí „Z 01″, držíte v ruce jednu z nejhledanějších českých bankovek posledních třiceti let. Nominální hodnota? Sto korun. Sběratelská? Násobně víc, ale záleží na detailech, které většina lidí přehlédne.
Proč zrovna Z 01: příběh náhradní série
Na počátku stojí měnová odluka v únoru 1993. Nově vzniklá Česká republika potřebovala vlastní bankovky a zakázku na tisk prvních stokorun, padesátikorun a pětisetkorun dostala britská tiskárna Thomas De La Rue. Bankovky byly dodávány v číselných řadách, a když se při výrobě objevily zmetky (kusy nesplňující kvalitativní normy), tiskárna je nahradila bankovkami se stejnými čísly, ale s odlišným sériovým písmenem: Z.
Jak
uvádí přímo ČNB, těchto náhradních bankovek „nebylo příliš mnoho“. Přesný počet vydaných kusů centrální banka veřejně nezveřejňuje. Série Z tedy není chybotisk ani kuriozita. Je to záměrný, ale velmi omezený náhradní tisk, jehož vzácnost plyne z prostého faktu: nahrazoval jen vyřazené zmetky, ne celé náklady. Kolik skutečně stojí: inzerát versus kladívko
V lednu 2026 se na českém aukčním webu objevila nabídka stokoruny Z 01 za 19 999 Kč. Jenže inzerovaná cena a prodejní cena jsou dvě různé věci. Skutečnou hodnotu ukazují až uzavřené aukce, a ty vykreslují obraz mnohem plastičtější:
Aukce Stav bankovky Výsledná cena NumisBids / Macho & Chlapovič, říjen 2024 about EF (žehlená) cca 10 000 Kč (400 EUR) Macho & Chlapovič, 2025 UNC (nepoužitá) cca 36 000 Kč (1 440 EUR) Livebid.cz, březen 2026 N (perfektní) 40 000 Kč
Rozdíl mezi žehleným kusem a nepoužitou bankovkou je čtyřnásobný. Dvacet tisíc za pěkný kus? Uvěřitelné. Dvacet tisíc za každou Z 01 bez ohledu na stav? To už ne.
Katalogové přehledy na papirovaplatidla.cz uvádějí u stokoruny 1993 série Z 01 orientační relace 10 000 / 15 000 / 25 000 Kč podle stupně zachovalosti. Aukční realita roku 2026 ukazuje, že špičkové kusy tyto katalogové odhady překonávají.
Jak poznat, že máte tu pravou
Tři podmínky musí platit současně:
Vzor 1993. Bankovka pochází z první emise českých stokorun tištěných v Thomas De La Rue. Na rubu chybí grafický symbol, který přibyl u pozdějších vzorů (1995, 1997, 2018). Liší se i ochranné prvky. Série Z 01 na rubu. Červené sériové označení najdete na zadní straně. Před šesticiferným číslem musí stát právě „Z 01″. Neplatná, ale vyměnitelná. Stokoruna vzoru 1993 přestala platit 31. ledna 2007. V peněžence z běžného oběhu ji dnes nenajdete. Reálnější scénář: stará hotovost v obálce, šuplík po prarodičích, zapomenuté úspory. ČNB ji stále vyměňuje za nominální hodnotu, tedy za sto korun. Sběratelská prémie je čistě věcí trhu. Co dělat, když ji najdete, a na co si dát pozor
Prvním krokem je bankovku nafotit z obou stran, ideálně i proti světlu, a zachytit detail sériového označení. Pak porovnat s otevřenými aukčními výsledky a obrátit se na specializovaný aukční dům. V Česku působí například Burda Auction, na slovensko-českém trhu Macho & Chlapovič. Oba nabízejí ocenění i zprostředkování prodeje.
Při nákupu přes internet platí zvýšená opatrnost. ČNB za rok 2025 zachytila 429 padělaných českých bankovek, z toho 60 stokorun. Bezpečnější je ověřený aukční dům než anonymní bazar. Trvejte na detailních fotkách, popisu stavu a historii kusu.
A pokud bankovku už máte a chcete její hodnotu uchovat: neohýbat, nečistit, nežehlit, nelepit páskou. Uložit do ne-PVC obalu správné velikosti, v suchu a bez přímého světla. Každý ohyb a každá skvrna snižují cenu o tisíce.
Není to jen stokoruna
Série Z 01 existuje i u padesátikoruny a pětisetkoruny z roku 1993, obě patří mezi hledané rarity. Sběratelský svět českých bankovek je ale širší. Aukční domy pravidelně nabízejí i dvousetkorunu z roku 1993 s ochranným proužkem „Republique du Zaire“, pozůstatek materiálu původně určeného pro africkou zakázku, který se dostal do českého tisku. Ta patří mezi absolutní sběratelské špičky.
Stokoruna Z 01 není mýtus ani automatický jackpot. Je to vzácná bankovka s doložitelným trhem, kde o ceně rozhoduje stav konkrétního kusu, a rozdíl mezi deseti a čtyřiceti tisíci korun může být jediný přehyb.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, ČNB, Burda Auction, Aurea Numismatika, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Numismatika SOVA, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková