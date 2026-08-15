Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft

Operace amerického letectva proti íránským cílům v roce 2026, včetně tzv. Epic Fury, odhalily zranitelnost, kterou dlouho naznačovaly izolované incidenty nad Jemenem a Irákem. Bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, dvě dekády páteř zpravodajských a úderných operací USA, se nad
Íránem ukázal jako snadný cíl pro moderní protivzdušnou obranu. Podle amerických médií přišlo letectvo v řádu týdnů o desítky strojů, což si vynutilo přehodnocení celého konceptu bezpilotních prostředků střední kategorie.
VIDEO Od Predatoru k Reaperu
MQ-1 Predator vzešel z programu General Atomics Gnat a do služby USAF vstoupil v polovině 90. let, bojově poprvé nad Balkánem. Celkem bylo vyrobeno kolem 360 strojů (podle různých zdrojů 360–365 kusů, z toho přibližně 285 v rané verzi RQ-1 a 75 v pozdější MQ-1), naposledy dodaných americkému letectvu v roce 2011. Letectvo vyřadilo Predator ze služby 9. března 2018 a jeho roli plně převzal větší a výkonnější nástupce.
MQ-1 Predator, U.S. Air Force Photo by Tech Sgt. Effrain Lopez, Public Domain
Tímto nástupcem je MQ-9 Reaper, vyvinutý z konceptu původně označovaného Predator B. Poprvé vzlétl v únoru 2001, do bojového nasazení vstoupil v roce 2007. Oproti Predatoru nese výrazně větší užitečné zatížení, disponuje šesti závěsníky pro střely AGM-114 Hellfire, naváděné pumy typu Paveway či JDAM, a je vybaven turbovrtulovým motorem umožňujícím let ve výšce kolem 15 kilometrů po dobu více než 24 hodin. Podle údajů výrobce General Atomics bylo pro americké ozbrojené složky a spřátelené státy postaveno přes 570 strojů této rodiny, jen pro USAF pak zdroje uvádějí produkci na úrovni 337–338 kusů, přičemž výroba varianty MQ-9A byla u General Atomics ukončena do roku 2025. Reaper od té doby létá i jako součást amerických pozemních sil, Národní gardy, ministerstva vnitřní bezpečnosti (na hlídkování hranic) a exportně u řady spojenců USA, včetně Velké Británie, Itálie, Francie nebo Indie. Předehra: Jemen, Irák a první trhliny v pověsti nezranitelnosti
Až do roku 2017 platil Reaper za prakticky nedotknutelnou zbraň. Používal se volně nad Afghánistánem, Irákem, Pákistánem, Somálskem i Jemenem v rámci protiteroristických operací a cíleného zabíjení, aniž by čelil vážné hrozbě ze země. To se změnilo, když jemenští Húsíové sestřelili první Reaper sovětskou protiletadlovou raketou. Od listopadu 2023, v souvislosti s húsíovskou kampaní proti lodní dopravě v Rudém moři, se ztráty začaly hromadit. Podle otevřených zdrojů šlo minimálně o sedm až dvanáct strojů sestřelených či poškozených Íránem dodávanými raketami v letech 2023–2025.
Tyto incidenty už tehdy naznačovaly problém. Reaper byl navržen pro vzdušný prostor, kde USA disponovaly naprostou převahou, nikoli pro prostředí s funkční, byť nepříliš sofistikovanou protivzdušnou obranou. MQ-9 Reaper: Masakr nad Íránem 2026
Americko-íránský konflikt v roce 2026 tuto zranitelnost obnažil v mnohem větším měřítku.
Podle informací deníku Ne všechny ztráty přitom byly způsobeny palbou; část strojů podle zdrojů havarovala po ztrátě spojení s obsluhou. Odhadovaná finanční hodnota ztracených letounů přesáhla 1,3 miliardy dolarů, přičemž cena jednoho kusu se podle konfigurace senzorů a výzbroje pohybuje mezi 30 a 50 miliony dolarů. The Washington Post, opírajících se o tři nejmenované americké představitele, přišlo letectvo do dosažení příměří 9. dubna 2026 nejméně o 45 strojů MQ-9 Reaper, tedy zhruba o čtvrtinu celé tehdejší flotily tohoto typu.
Nejnebezpečnější pro Reapery byla podle dostupných informací oblast Hormuzského průlivu, kde Reapery kvůli povaze mise, tedy vyhledávání cílů a sledování lodní dopravy, operovaly v relativně nízkých výškách a rychlostech, což je činilo snáze zranitelnými.
Než ztráty nad Íránem propukly, operovalo americké letectvo s flotilou, jejíž vrchol dosahoval zhruba 280 a více strojů. Po odečtení bojových a nebojových ztrát z posledních let klesla operační flotila MQ-9 na přibližně 135 letounů, tedy pod hranici 189 strojů, kterou letectvo dlouhodobě označuje za minimum nutné k udržení celosvětových závazků.
Zásadní komplikací je přitom skutečnost, že výroba MQ-9A byla u General Atomics ukončena (poslední stroje byly dodány v letech 2025), takže ztracené letouny nelze nahradit prostou objednávkou dalších kusů ze stávající linky. Podle vyjádření zástupců letectva na jednání senátního podvýboru pro pozemní síly a letectvo (Airland Subcommittee) plánuje služba částečné „zpětné doplnění“ (buy-back) ztrát, bez upřesnění konkrétního rozsahu či harmonogramu. Levná alternativa za Reaper: Massed Modular Aircraft
Klíčová je změna filozofie. Namísto dalšího stroje s vyspělou senzorickou sadou a dlouhým bojovým doletem, jakým byl Reaper, letectvo nyní cílí na koncept dostupného množství, tedy levnější, modulárnější a snáze hromadně vyrobitelné bezpilotní prostředky s vyšší tolerancí k bojovým ztrátám. Zveřejněné parametry hovoří o
doletu do zhruba 1 500 kilometrů, vytrvalosti kolem 20 hodin a konstrukční životnosti okolo 100 misí, to vše při „nízkých až středních“ pořizovacích nákladech. Vývoj náhrady Reaperu běží pod iniciativou Cílem není jeden typ letounu, ale rodina platforem přizpůsobitelná různým misím a nasaditelná i v prostředí s aktivní protivzdušnou obranou. Massed Modular Aircraft (MMA), kterou od července 2026 řídí Defense Innovation Unit metodou rychlého komerčního prototypování.
Mezitím mají zbývající Reapery procházet modernizací avioniky, komunikačních systémů a senzorů (program M2DO), zatímco starší, nejvíce provozně opotřebené kusy budou postupně vyřazovány. General Atomics souběžně nabízí i exportně úspěšnější variantu MQ-9B SkyGuardian s vytrvalostí kolem 40 hodin a stropem 15 000 metrů, tu si však dosud neobjednala žádná americká vojenská složka ve větším množství.
Éra, kdy USA mohly beztrestně nasazovat pomalé, bezpilotní prostředky, které nedisponují vlastnostmi stealth, prakticky skončila.
Zdroj:
The Washington Post, AF.mil, Task and Purpose Autor/Licence fotografie: MQ-9 Reaper, U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado, Public Domain