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Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft

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Bezpilotní letoun MQ-9 Reaper, dvě dekády páteř zpravodajských a úderných operací USA, se nad Íránem ukázal jako snadný cíl pro moderní protivzdušnou obranu.
Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft

Masakr amerických dronů MQ-9 Reaper nad Íránem: Jejich nedostatek bude řešit Massed Modular Aircraft

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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