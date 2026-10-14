Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Létající auta i města pod kopulí. Jak si v ČSSR malovali rok 2000

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Práce jen na pár hodin denně, automatické vaření, létající talíře a města pod sklem. Dobové časopisy i architekti předvídali příchod roku 2000 s obrovským optimismem.
Futuristická moderní budova československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu

Futuristická moderní budova československého pavilonu na světové výstavě Expo 58 v Bruselu

Zdroj: Psychogerd / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 11:38

Reklama
Další články z Retro Radar
Československé Kytary Jolana byly hlavní zbraní během začátků The Beatles
Československé Kytary Jolana byly hlavní zbraní během začátků The Beatles
Socialistická pýcha stála na Západu: Žvýkačky Pedro potřebovaly holandskou bázi i italské stroje
Socialistická pýcha stála na Západu: Žvýkačky Pedro potřebovaly holandskou bázi i italské stroje

Kultovní československá žvýkačka Pedro voněla po ovoci a proslula obřími bublinami, za kterými však stála...

Komunisté zrušili spartakiádu v roce 1970 kvůli strachu. Obávali se masových nepokojů po jaru.
Komunisté zrušili spartakiádu v roce 1970 kvůli strachu. Obávali se masových nepokojů po jaru.

Nacvičování v tělocvičnách, bílé cvičky, melodie písně Poupata a zaplněný strahovský stadion....

Čechoslováci vyvolávali černobílé fotky pod červenou žárovkou. Fotoaparát Flexaret měl snad každý
Čechoslováci vyvolávali černobílé fotky pod červenou žárovkou. Fotoaparát Flexaret měl snad každý

Když se v koupelně rozsvítila červená žárovka a pod práh se nacpal ručník, proměnilo se panelákové jádro v...

Nápis ‚Pozor, vybočuje!‘ nebyl pro legraci. Kloubový Ikarus zatáčel i zadními koly a záď házela o metr.
Nápis ‚Pozor, vybočuje!‘ nebyl pro legraci. Kloubový Ikarus zatáčel i zadními koly a záď házela o metr.

Kloubový autobus Ikarus 280 zachránil městskou dopravu v Československu před kolapsem, pod podlahou však...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.