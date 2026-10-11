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Jeden z největších strojírenských trháků socialismu vyrostl na americké licenci. Inženýři z ČKD na ní postavili absolutního světového rekordmana

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Nezaměnitelné zaoblené tvary, červeno krémový lak, cinkání na zastávkách a laminátové sedačky. Tramvaj Tatra T3 z pražského Smíchova se stala nejvyráběnější tramvají planety a symbolem městské dopravy celého východního bloku.
Červeno krémová tramvaj Tatra T3 projíždějící křižovatkou s pantografem na střeše.

Červeno krémová tramvaj Tatra T3 projíždějící křižovatkou s pantografem na střeše.

Zdroj: Honza Groh / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 15:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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