Večerní koupání za 499 Kč místo 999 Kč. Největší český aquapark láká na levnější vstup po 17. hodině

Rozdíl činí 500 Kč na osobu, zaplacené služby však nemají stejnou délku. Aqualand v Pasohlávkách má nyní bazénovou část otevřenou od 10 do 21 hodin. Návštěvník s večerní vstupenkou přichází až na závěr provozního dne. Provozovatel areál představuje jako největší český aquapark, samotné večerní vstupné ale neopravňuje k delšímu koupání po zavírací době.
Ve vodě zbývají necelé čtyři hodiny
Bazény a atrakce končí ve 20:40. Při příchodu hned po sedmnácté proto zbývají nanejvýš přibližně tři hodiny a čtyřicet minut, od kterých je ještě potřeba odečíst převlékání a cestu od vstupu. Venkovní bazény se uzavírají už ve 20 hodin. Poslední možný příchod do areálu je v 19:30, pozdější příjezd tak nabídne podstatně kratší program.
V základní ceně jsou bazény, dostupné tobogány a šatní skříňka. Termální voda patří mezi hlavní přednosti areálu také mimo léto. Regionální turistický program uvádí u bazénů Romulus a Remus přibližně 37 stupňů, venkovní Riviéra si i v zimě udržuje vodu přes třicet stupňů. Otevření konkrétních venkovních atrakcí se přesto řídí sezonou a provozem.
Sauny nejsou součástí levnějšího koupání
Zóna AQUA a wellness jsou dva různé vstupy. Kdo chce večer také saunovat, musí počítat s další platbou. Ceník umožňuje přikoupit na vstupní pokladně jednorázový přechod z bazénové části do wellness na dvě hodiny za 299 Kč. Společně s večerním koupáním tak takto zvolená kombinace vychází na 798 Kč.
Přestup zakoupený jiným způsobem během návštěvy může mít odlišnou cenu. Samostatná wellness vstupenka se navíc řídí vlastním časovým limitem. Pro návštěvníka, který přijíždí hlavně do termální vody, proto není nutné automaticky připlácet za celý saunový program. Důležité je při nákupu rozlišit, zda vybírá bazény, nebo obě zóny.
Kdo při výběru dává přednost jinému typu českého lázeňského výletu, může porovnat také termální koupání ve Velkých Losinách. Nabídka a sezonní provoz tam mají vlastní pravidla.
Jednotná cena platí i pro starší děti
Večerní tarif je společný pro dospělé, děti od šesti let, seniory i studenty. Děti mladší šesti let mají vstup zdarma. Rodina se dvěma platícími dětmi tedy nekupuje jeden společný lístek za 499 Kč. Z areálu je potřeba odejít včas: po 21. hodině uvádí provozovatel poplatek 200 Kč za osobu. Levnější večer tak potřebuje především správně načasovaný příjezd a odchod.
aqualand-moravia.cz, recenze redakce, autorský text