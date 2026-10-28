Hronek propálil Dostála v prodloužení a ukončil hrozivou sérii Vancouveru. Canucks přitom prohrávali 2:5

Na hodinách v Honda Center svítilo 64:49, když Hronek dostal zpětnou přihrávku a z první vypálil. Puk prošel za Dostála, Vancouver Canucks vyhráli 6:5 po prodloužení a ukončili sérii deseti zápasů bez vítězství. Český obránce tak vstřelil svůj první gól sezony českému brankáři. Přitom ještě v 53. minutě úterního zápasu to vypadalo na jedenáctý nezdar v řadě, prohru 2:5 a další večer, po kterém se ve Vancouveru bude mluvit hlavně o krizi. Nakonec přišla čtyřgólová šňůra, kterou Canucks v této sezoně ještě nepředvedli.
Od vlastního gólu k vítězné trefě
Hronkův večer nezačal dobře. První gól Anaheimu vznikl po přihrávce A. J. Greera, kterou si český bek nešťastně srazil do vlastní branky. Ducks pak hráli s jistotou týmu, který ví, že soupeř je na dně. Greer ve 52:23 přidal druhý gól a zvýšil na 5:2.
Odpověď přišla o jedenatřicet sekund později. Jamie Oleksiak snížil na 3:5 a v utkání, které se zdálo rozhodnuté, se objevila trhlina. Trenér Vancouveru pak přistoupil k riskantnímu kroku a odvolal brankáře. Jonathan Lekkerimäki skóroval v 57:14 a znovu v 58:03. Dva góly během 49 sekund, oba při hře šesti hráčů do pole. Srovnáno.
V prodloužení se Ducks zhroutili i po disciplinární stránce. Vyloučení Becketta Senneckeho a Alexe Killorna poslala Vancouver do přesilovky pět na tři, kterou měl podle CanucksArmy k dispozici jen šestnáct sekund. Stačilo. Hronek pálil po přihrávce, asistovali Brock Boeser a Lekkerimäki, a zápas skončil jedenáct sekund před koncem prodloužení. Detailní průběh zachycuje oficiální zpráva NHL.com.
Obrat nestál na jednom muži
Hronkova trefa je pointa, ale obrat poskládaly tři různé mechanismy. Oleksiakova trefa na 3:5 vrátila Canucks naději, hra bez brankáře přinesla vyrovnání a přesilovka pět na tři rozhodla. Bez kteréhokoli z nich by Vancouver odjížděl s prázdnou.
Skutečným mužem zápasu byl podle nás Lekkerimäki. Dva góly v nejtěžší fázi utkání a k tomu asistence u vítězné trefy. Mladý Švéd si přesně načasoval večer, kdy tým potřeboval někoho, kdo se nebojí vzít puk a vystřelit.
Dostál čelil 33 střelám, zasáhl 27krát a jeho úspěšnost klesla na 81,8 %. Tři góly inkasoval po 52. minutě, čtvrtý v prodloužení, a to vždy v situacích, kdy měl Vancouver na ledě přečíslení. Jeho pozápasovou reakci dostupné zprávy necitují, stejně jako Hronkovu odpověď na otázku, jaké to je rozhodnout zápas proti krajanovi. Podle našeho přepočtu má Dostál po utkání bilanci zhruba 4-4-1, úspěšnost kolem 87,2 % a průměr 3,56 inkasovaného gólu na zápas. Oficiální statistiky NHL jsme zatím neověřili.
Hronek: tempo na nejlepší sezonu ve Vancouveru
Před zápasem měl Hronek ve třinácti utkáních nulu v kolonce gólů a osm asistencí. Gól a asistence proti Anaheimu ho posunuly na deset bodů ve čtrnácti zápasech. Kdyby tempo vydržel, skončil by nad 58 body, tedy výš než v kterékoli dosavadní sezoně v kanadském klubu.
|Sezona
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Body
|2023/24
|81
|5
|43
|48
|2024/25
|61
|5
|28
|33
|2025/26
|82
|8
|41
|49
|2026/27 (po Anaheimu)
|14
|1
|9
|10
Vzorek je zatím malý, ale individuální čísla Hronka kontrastují s tím, jak se daří celému týmu. Vancouver s ním před časem podepsal osmiletou smlouvu v celkové hodnotě zhruba 1,36 miliardy korun, ročně tedy na něj připadá zhruba 170 milionů. Od takového obránce se čeká, že bude týmu pomáhat právě v podobných večerech.
Třetí Čech na ledě, Filip Chytil, nebodoval. Odehrál ale 21:26, což svědčí o velké důvěře trenéra, měl dvě střely, bilanci +1 a vyhrál sedm z devíti vhazování.
Obrat, jaký Vancouver už zná
Obrat z 2:5 není pro Canucks premiérou. Dne 8. dubna 2025 proti Dallasu dokázali něco ještě šílenějšího: tři góly v poslední minutě základní hrací doby a výhra 6:5 v prodloužení. Klubový web tehdy psal o prvním takovém obratu v historii NHL.
Rozdíl je v kontextu. Tehdy šlo o kuriozitu na konci sezony. Letos se tým před zápasem v Anaheimu topil: bilance 0-9-1 a skóre 20:45 za deset utkání. Defenziva se rozpadala a brankáři čelili velkému množství vyložených šancí. I v Anaheimu se opakoval stejný scénář, dokud se v 53. minutě něco nezlomilo.
V tabulce se mnoho nezměnilo. Vancouver má bilanci 3-10-1 a sedm bodů, Anaheim 5-6-1 a jedenáct. Ducks sice získali bod, ale ztratili zápas, který měli při vedení 5:2 plně pod kontrolou. Canucks krizi výsledkově nevyřešili, mění se však její tón. Tým, který v sérii ztrácel zápasy i sebevědomí, poprvé v sezoně ukázal, že umí přežít i zdánlivě ztracený večer.
Další termíny a odveta
Vancouver pokračuje ve čtvrtek 29. října na ledě San Jose, 31. října hostí Toronto. Odveta s Anaheimem přijde už 3. listopadu ve Vancouveru, kde se Hronek může znovu potkat s Dostálem, záleží ale na tom, koho trenér Ducks postaví do branky. Možnosti sledování NHL v tuzemsku přes Novu, Primu i NHL.tv na DAZN shrnuje přehled NHL.com/cs.
Jedna výhra deset porážek nesmaže. Vancouver si však z Kalifornie neodváží jen dva body, ale i vzpomínku na večer, kdy se 2:5 v 53. minutě ukázalo jako mezistav. A stejný hráč, který si na začátku srazil puk do vlastní branky, nakonec dovedl Vancouver k vítězství.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka