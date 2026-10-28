Tenhle starý šálek se vydražil za 4 000 Kč. Podívejte se, co máte na dně toho svého

Šálek, který aukční síň Dorotheum nabídla v květnu 2019, pocházel přibližně z roku 1830. Měl modrý podklad, zlacenou výzdobu a doprovázela ho miska. Aukční katalog jej zařadil do období biedermeieru a uvedl původ v Březové u Karlových Varů. Zveřejněná dosažená cena činila čtyři tisíce korun. Jde o skutečný historický výsledek konkrétní dražby, nikoli o částku, kterou dnes automaticky dostane každý majitel podobného nádobí.
Nenápadná písmena mohou prozradit stáří
U březovského porcelánu můžete narazit na označení F&R. Podle přehledu specializovaného starožitnictví Antik Praha patří do období let 1811 až 1846 a odkazuje na jména Fischer a Reichenbach. Takové vodítko je podstatně užitečnější než samotný květinový dekor nebo zlatá linka kolem okraje. Podobně ozdobené šálky totiž nemusely vzniknout ve stejné továrně ani ve stejné době.
Březová má za sebou mnohem delší příběh než běžný kuchyňský servis. Biografický slovník Historického ústavu Akademie věd popisuje, jak noví majitelé na začátku devatenáctého století zdokonalovali původně jednoduchou výrobu a inspirovali se luxusním porcelánem z Vídně a Míšně. Podnik získal zemské privilegium k výrobě porcelánu a později i povolení zdobit vlastní zboží měditiskem. Ve Vídni pak obdržel zlatou medaili.
V muzeu mají jiný šálek ze stejné porcelánky
To, jak rozdílné výrobky z jedné továrny mohou být, ukazuje sbírka Městského muzea v Lokti. Jeho ručně malovaný šálek nese značení Christiana Fischera z let 1846 až 1857. Má zlacenou patku, výrazné ouško a malbu Madony s dítětem podle Raffaelova obrazu. Není to tedy stejný předmět jako modrý šálek z aukce, přesto mají společné místo původu.
Právě rozdíly v provedení a době vzniku jsou důvodem, proč nestačí najít na internetu vzdáleně podobný obrázek. Porcelán z Březové vznikal pod různými majiteli a měnily se také značky. Historický ústav uvádí, že dvě zkřížená hornická kladívka se jako hlavní označení používala až v pozdějším období. Jiná značka proto sama o sobě neznamená, že předmět s historií továrny nesouvisí.
Odhad není totéž co zaplacená cena
U zmíněné dražby Dorotheum uvádělo odhad šest tisíc korun, zatímco dosažená cena byla nižší. Už tento rozdíl ukazuje, proč se při hledání hodnoty vyplatí rozlišovat odhad, inzerovanou nabídku a uskutečněný prodej. Ani zaznamenaný aukční výsledek přitom neříká, jaká by byla dnešní konečná částka za jiný kus včetně případných poplatků.
Než si tedy na svůj nález napíšete cenu, prohlédněte celé značení, podšálek i případná poškození. Širšímu hledání se věnuje také náš článek o tom, co prověřit u starého skla a porcelánu při vyklízení vitríny.
U zajímavě značeného šálku pak mají smysl především ostré fotografie celku a dna, rozměry a dotaz u odborníka. Na jejich základě se dá o původu mluvit přesněji než podle vzpomínky, že podobný stával u babičky za sklem.
dorotheum.com, biography.hiu.cas.cz, hradloket.cz
antikpraha.cz