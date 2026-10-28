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Tenhle starý šálek se vydražil za 4 000 Kč. Podívejte se, co máte na dně toho svého

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Drobný šálek s podšálkem nemusí být jen zapomenutou ozdobou vitríny. Jeden kus z porcelánky v Březové dosáhl v aukci částky 4 000 Kč. Jeho původ přitom neprozrazovalo žádné nápadné logo na boku, ale značení na spodní straně. Právě tam se vyplatí začít, než starý porcelán odnesete do bazaru.
AI ilustrace obecného starého porcelánu. Nezobrazuje dražený šálek z Březové ani muzejní exponát.

AI ilustrace obecného starého porcelánu. Nezobrazuje dražený šálek z Březové ani muzejní exponát.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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