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Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu

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Dennívýzva
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Když v šedesátých letech z pouličních amplionů zazněla znělka, lidé většinou čekali hlášení o odstávce vody nebo pozvánku na schůzi. V Krnově však v únoru 1966 městský rozhlas posloužil k něčemu mnohem drsnějšímu, protože pošta nechala do ulic vyhlásit jména dlužníků inkasa. Jenže úřední papíry se pletly a po veřejné ostudě musely ampliony odvysílat trapné omluvy.
Dva plechové tlampače pouličního rozhlasu upevněné na sloupu

Dva plechové tlampače pouličního rozhlasu upevněné na sloupu

Zdroj: cs:ŠJů / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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