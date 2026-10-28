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Šatník první republiky bychom s chutí nosily i dnes. Těchto 8 kousků nezestárlo ani za sto let

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První republika nebyla jedna nekonečná přehlídka kloboučků, perel a šatů s třásněmi. Dvacátá léta přinesla uvolnění, třicátá zase vrátila ženské siluetě tvar a eleganci. Když odložíme kostýmní nostalgii, zůstane překvapivě mnoho věcí, které by dnes ve skříni vůbec nepůsobily jako exponát.
Šatník první republiky bychom s chutí nosily i dnes. Těchto 8 kousků nezestárlo ani za sto let

Šatník první republiky bychom s chutí nosily i dnes. Těchto 8 kousků nezestárlo ani za sto let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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