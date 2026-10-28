Šatník první republiky bychom s chutí nosily i dnes. Těchto 8 kousků nezestárlo ani za sto let

Nejdřív malá oprava filmové představy
Když se řekne první republika, snadno se nám v hlavě slije dvacet let do jedné elegantní fotografie. Jenže móda dvacátých a třicátých let byla dost odlišná. Ve dvacátých letech se ženská silueta uvolnila, pas klesl, účesy se zkrátily a oblečení bylo jednodušší a praktičtější.
Třicátá léta pak znovu zvýraznila pas a křivky, šaty kopírovaly tělo a velkou roli hrály kloboučky, rukavice a přesnější krejčovina. Právě díky tomu si dnes můžeme vybrat z první republiky to nejlepší, aniž bychom vypadaly, že jdeme na tematický večírek.
1. Malé černé
Dvacátá léta dala jednoduchým černým šatům úplně nový status. Ne jako šatům pro smutek, ale jako elegantnímu základu, který se dá proměnit doplňky. Dnes funguje stejný princip. Jedny dobře střižené černé šaty, které snesou mokasíny, lodičky, kozačky i sako, udělají ve skříni víc práce než tři trendové modely na jednu sezonu.
2. Dobře střižené sako a kostým
Prvorepubliková elegance nebyla jen měkká a romantická. Krejčovské kostýmy, saka a kabáty držely siluetu a působily upraveně bez zbytečné dekorace. Dnes je vezmi méně doslova: velké sako přes džíny, kratší vypasované sako k širokým kalhotám nebo celý kalhotový kostým s tenkým tričkem. To, co tehdy představovalo společenskou upravenost, dnes funguje jako nejrychlejší způsob, jak obyčejný outfit vytáhnout o patro výš.
3. Hedvábná nebo splývavá halenka
Halenka s měkkým límcem, vázáním u krku nebo jemným leskem dokáže přesně to, co dokázala před sto lety: zjemnit tvrdší krejčovinu. Pod sako ji dej místo klasické košile, k džínům ji nech lehce rozepnutou a k sukni ji nezastrkuj dokonale. Prvorepublikový nápad zůstává, styling už patří nám.
4. Šaty střižené šikmo
Ve třicátých letech se silueta znovu přiblížila tělu a šikmý střih látky umožnil šatům měkce kopírovat postavu. Dnešní slip dress nebo splývavé midi šaty jsou jejich přímou estetickou příbuznou. Na podzim k nim přidej jemný rolák, sako nebo dlouhý kabát. Výsledek je ženský bez jediné krajky navíc.
5. T-bar a Mary Jane boty
Pásek přes nárt, kulatější nebo lehce špičatá špička a nižší podpatek jsou přesně ten typ boty, který se vrací tak pravidelně, až je skoro nesmysl mluvit o návratu. Dnes ji nos k rovným džínům, ponožkám, midi sukni nebo širokým kalhotám. Nemusíš k nim přidávat pokládanou vlnu a cigaretovou špičku, aby bylo jasné, odkud estetika přišla.
6. Klobouk, který je opravdu součást outfitu
Ve třicátých letech byl klobouček téměř povinným doplňkem elegantní ženy a často se nosil lehce zešikma. Dnes samozřejmě žádná povinnost neexistuje, což je dobrá zpráva: můžeme si nechat jen efekt. Měkký baret, fedora nebo menší plstěný klobouk dokáže z jednoduchého kabátu a roláku udělat promyšlený look. Jen pozor na kompletní retro styling. Jeden historický odkaz je móda, pět najednou kostým.
7. Rukavice, které nejsou jen proti zimě
Kožené rukavice bývaly přirozenou součástí elegantního oblékání. A přiznejme si, že jsme na tenhle detail trochu rezignovaly. Přitom tenké kožené rukavice v čokoládové, vínové, krémové nebo tmavě zelené dokážou s obyčejným vlněným kabátem malé kouzlo. Praktické jsou pořád stejně, jen jsme zapomněly, že mohou být i šperk.
8. Brož
Brož je možná největší prvorepublikový comeback čekající na svou chvíli. Připni ji na klopu saka, ke krku košile, na baret nebo na jednoduchý svetr. Nemusí být starožitná ani perlová. Velká kovová, smaltovaná nebo trochu absurdní brož funguje právě proto, že dnes už není povinná. Je to detail, který sis vybrala.
Co bychom si naopak nechaly v muzeu
Příliš doslovné flapper šaty, celý set klobouk–rukavice–kabelka–boty v jednom tónu nebo historicky přesný účes k historicky přesným šatům už mohou působit kostýmně. První republiku je lepší neoblékat celou. Stačí z ní ukrást jeden dobrý nápad a přenést ho do roku 2026. Kdyby elegance měla mít vlastní recept, pravděpodobně by v něm stejně stálo: méně věcí, lepší střih a jeden detail, na který se podíváš dvakrát.
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Zdroje: Národní muzeum – Dámská móda v minulém století: Zlatá dvacátá léta [1], Národní muzeum – Dámská móda v minulém století: 30. léta [2], Národní muzeum – First Ladies: Fashion & Style [3]. img ai generated