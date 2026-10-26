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Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta

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Dennívýzva
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Povolit středový šroub, přehnout rám na dvě poloviny a schovat do kufru embéčka. Skládací kolo z národního podniku Eska Cheb se stalo symbolem rodinných výletů, chataření a kempování u československých rybníků. Západočeský Cheb platil po celá desetiletí za hlavní město tuzemské cyklistiky. Konstrukční vývoj skládacích…
Modré skládací jízdní kolo Eska šest set dvacet dva v muzeu techniky

Modré skládací jízdní kolo Eska šest set dvacet dva v muzeu techniky

Zdroj: Wkmdjay / Wikimedia CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 20:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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