Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta

Povolit středový šroub, přehnout rám na dvě poloviny a schovat do kufru embéčka. Skládací kolo z národního podniku Eska Cheb se stalo symbolem rodinných výletů, chataření a kempování u československých rybníků.
Západočeský Cheb platil po celá desetiletí za hlavní město tuzemské cyklistiky. Konstrukční vývoj skládacích bicyklů i proměny ocelových rámů dnes mapuje
stálá sbírka cyklistiky v Muzeu dopravy Národního technického muzea v Praze. Historické modely městských a cestovních kol představuje také expozice Brno na dvou kolech v Technickém muzeu v Brně. Z chebských výrobních linek sjížděly statisíce strojů, které dokázaly vyřešit věčný problém s nedostatkem místa v panelákových kočárkárnách.
Řídítka s hrazdičkou a dlouhý banán. Kolo Sobi dvacet znal každý kluk Geniální kloub uprostřed rámu a bleskové složení bez nářadí
Tajemství mimořádné obliby spočívalo v jednoduchém skládacím mechanismu. Uprostřed masivní spodní trubky se nacházel robustní ocelový pant jištěný velkým šroubem s křídlovou maticí nebo pevnou pákou. Stačilo několik otočení rukou bez použití jakéhokoliv nářadí a bicykl se přeložil na polovinu. Řídítka se sedlem se zasunula dolů a kolo rázem zabíralo minimální prostor.
Konstrukční řešení a technologické inovace chránil v Československu
Zákon číslo osmdesát čtyři z roku devatenáct set sedmdesát dva Sbírky o vynálezech a průmyslových vzorech. Skládačka vážila kolem patnácti kilogramů a dospělý člověk ji snadno vynesl po schodech do bytu nebo odnesl na balkon. Zatímco děti na sídlišti závodily na bicyklech, jakým bylo legendární dětské kolo Sobi dvacet z Velamosu Sobotín, dospělí oceňovali právě skladnost a snadnou přepravu v MHD. Skládací kolo z národního podniku Eska Cheb představovalo ideální dopravní prostředek pro cesty na chatu i do kempu. Povinná výbava chalupářů a kufr plný rodinných vzpomínek
V sedmdesátých a osmdesátých letech se skládačka stala neodmyslitelnou součástí fenoménu chataření. Kdo v pátek odpoledne vyrazil z města, téměř jistě vezl na zadním nosiči auta nebo na střešní zahrádce alespoň jeden složený bicykl. Kolo sloužilo k ranním cestám pro čerstvé rohlíky do vesnické samoobsluhy, k odpolednímu koupání u lomu i k vyjížďkám na houby.
Skládací konstrukce umožnila vzít si kolo také na dlouhou dovolenou. Jak připomínají dobové deníky, bicykl doprovázel tisíce rodin, pro které byla vrcholem léta
dobrodružná cesta autem k moři se zavařeným masem v kufru. Protišlapací zadní brzda torpédo fungovala spolehlivě za každého počasí a jednoduchý jednorychlostní převod nevyžadoval žádné složité seřizování přehazovačky. Dívčí a juniorské modely z Chebu navazovaly na předválečnou tradici kvalitních ocelových rámů. Cena několika stovek korun a úspěch na západních trzích
Cena skládacího kola se v obchodech se sportovními potřebami pohybovala kolem sedmi set až osmi set korun. Podle údajů, které uchovává
Český statistický úřad v historických přehledech mezd Statistika&My, činil tehdejší průměrný plat zhruba dva a půl tisíce korun. Pro rodinný rozpočet šlo o dostupnou investici, která vydržela sloužit po několik generací bez nutnosti nákladných oprav.
Závody v Chebu nevyráběly pouze pro domácí trh. Značná část produkce mířila do zahraničí, a to nejen do socialistických zemí, ale také do západní Evropy a zámoří. Zatímco sportovně založení jezdci toužili po drahém stroji, kterým bylo
silniční kolo Favorit s berany z Rokycan, praktická chebská skládačka si získala miliony věrných uživatelů svou houževnatostí a chytrou konstrukcí. Klasická cestovní a silniční kola značky Eska patřila k základní nabídce tuzemských prodejen sportovních potřeb. Technické parametry skládacího kola Eska z národního podniku Cheb
Konstrukční prvek Technické provedení Výhoda v běžném provozu Skládací kloub Robustní ocelový pant s křídlovým šroubem Složení rámu napůl během deseti sekund Velikost kol Dvacet palců s plášti Barum Snadná manipulace v kufru auta i ve vlaku Brzdový systém Zadní protišlapací náboj torpédo Vysoká spolehlivost bez nutnosti seřizování Příslušenství Ocelový nosič, dynamo a přední světlo Plná výbava pro jízdu za snížené viditelnosti
Kolo Favorit stálo polovinu měsíčního platu. Na legendu s berany se přesto stály nekonečné fronty Často kladené otázky o legendární skládačce Eska
Jak dlouho trvalo složení kola Eska? Povolení středového šroubu a přeložení rámu zabralo běžně okolo deseti až patnácti sekund bez potřeby jakéhokoliv nářadí.
Vešla se skládačka do kufru běžného auta? Po složení se kolo bez potíží vešlo do zavazadlového prostoru vozů Škoda sto i do kufru trabantu. Kdy byla založena továrna na kola v Chebu? Výrobu jízdních kol v Chebu zahájili pánové Kastrup a Swetlik v roce devatenáct set jedenáct pod pozdější slavnou značkou Eska. Zdroje fotografií Skládací kolo Eska 622: Wkmdjay / Wikimedia CC0 Jízdní kolo Eska Junior: JendaLelek / Wikimedia CC BY-SA 4.0 Silniční kolo Eska Premier: JendaLelek / Wikimedia CC BY-SA 4.0