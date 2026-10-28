Nová metoda podvodníků nahání rodičům strach o vlastní děti: Varovné signály mohou přijít často příliš pozdě

Co byste udělali, kdyby vám zavolal pracovník mobilního operátora a bez zaváhání odříkal celé číslo vašeho občanského průkazu? Přesně takový hovor dostal v pátek 16. října vysokoškolský student v
Bangkoku. Hlas na druhé straně mu podle serveru Thaiger oznámil, že na jeho doklad někdo zaregistroval telefonní číslo, přes které běží podvody a praní špinavých peněz.
Pak hovor přepojil na „policistu“ z jiné provincie. Ten studenta podle thajské veřejnoprávní stanice
Thai PBS World přesunul do skupiny na Telegramu s názvem Vyšetřovací místnost a nařídil mu, aby kvůli údajné prověrce poslal ze svého účtu 36 000 bahtů, tedy zhruba 23 tisíc korun. Vystrašený student poslechl. Pokoj, ze kterého se nikomu nedalo dovolat
Tím ale podvodníci teprve začínali. Studentovi nařídili, aby odešel z ubytování, pronajal si pokoj na den v jiné části města a vyměnil telefonní číslo, aby se mu rodina ani přátelé nemohli dovolat. Vylákali z něj i ověřovací kód ke komunikátoru LINE, který je v Thajsku stejně běžný jako u nás WhatsApp, a převzali jeho účet. Odteď mohli jeho jménem psát komukoli, včetně jeho vlastních rodičů.
Když studentovi došly peníze, přišel další krok.
Podle Thaigeru měl rodičům napsat, že vyhrál stipendium na studium v zahraničí a potřebuje na související výdaje 200 až 300 tisíc bahtů, tedy zhruba 130 až 190 tisíc korun. Aby byl tlak na rodinu ještě silnější, nařídili mu potřít si tělo i stěny pokoje červeným sirupem smíchaným s kávou, aby to vypadalo jako krev. Rodičům pak z jeho účtu chodily znepokojivé zprávy a fotografie, které měly vzbudit dojem, že je jejich syn ve vážném nebezpečí.
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Rodiče ale zbystřili. Stipendium, o kterém nikdy předtím neslyšeli, jim nedávalo smysl, a tak zavolali vyučujícímu na univerzitě. Ten jim potvrdil, že žádné takové stipendium neexistuje. V sobotu 17. října se proto obrátili na policejní stanici Pathumwan a ohlásili, že jejich syn opustil ubytování a že se o něj bojí.
Zásahový tým pod vedením generálmajora Chotiwata Luangwilaie studenta vypátral téhož dne kolem šesté večer v pronajatém pokoji v bangkocké čtvrti Phaja Thai. Byl tam úplně sám a pořád držel u ucha telefon s podvodníky, kteří hovor ukončili, jakmile pochopili, že dorazila policie. Žádní únosci ani zamčené dveře, jen vystrašený mladý muž, kterého několik cizích hlasů dokázalo přes telefon ovládat skoro dva dny.
Únos, při kterém nikdo nikoho neunesl
Thajská policie podobný případ řešila už letos v červnu. Tehdy zachránila jednadvacetiletou čínskou studentku, která přiletěla do Thajska z Hongkongu. Podvodníci ji podle malajsijského deníku The Star, který převzal zprávu thajského listu The Nation, nejprve přiměli, aby si od otce vyžádala peníze jako doklad o finančním zajištění pro studium v zahraničí. Otec jí poslal 1,4 milionu hongkongských dolarů, tedy zhruba 3,9 milionu korun, a peníze rychle zmizely přes cizí účty.
Pak ji falešní úředníci přesvědčili, že je zapletená do trestného činu, a poslali ji samotnou letadlem do Bangkoku. Tam si podle webu
Khaosod English koupila provaz, popruhy, nůž, barvu na tělo a červenou rtěnku, nafingovala si zranění a natočila snímky, na kterých vypadala jako svázaná rukojmí. Otec pak dostal zprávy s požadavkem na výkupné ve výši tří milionů hongkongských dolarů (přibližně 8,3 milionu korun). Neplatil a obrátil se na policii, která dívku našla v hotelu v sousední provincii Samut Prakan. Byla v pořádku a úplně sama. Foto: Quỳnh Lê Mạnh/ Pexels
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Zástupce thajského policejního prezidenta Tatchai Pitaneelaboot tehdy vysvětlil, že pachatelé oběti fyzicky neunášejí. Místo toho podle něj využívají strach, vydávání se za úředníky a izolaci od blízkých. Varoval také, že oběti, které podvodníci posílají cestovat dál do dalších zemí, mohou skončit v rukou obchodníků s lidmi.
Skutečný policista peníze po telefonu nechce
Thajská policie po posledním případu připomněla pravidlo, které platí kdekoli na světě: skutečný policista po vás nikdy nebude chtít převod peněz, ověřovací kódy ani to, abyste se odřízli od rodiny. Kdo dostane podobný výhružný hovor, má podle ní okamžitě zavěsit a pokyny volajícího neplnit. Na terči jsou podle policie hlavně
vysokoškolští studenti.
Připomeňme, že falešní policisté a bankéři, kteří volají kvůli „ohroženým účtům“, nejsou nic neznámého ani v Česku. Bangkocký případ ale ukazuje, kam až může takový
podvod dojít. Nejde jen o peníze. Podvodníci dokážou člověka během pár hodin připravit o kontakt s nejbližšími a přimět ho, aby sám na sebe nastražil past. Nejlepší obranou tak zůstává obyčejný telefonát někomu blízkému, ještě než člověk udělá cokoli, co po něm chce hlas ve sluchátku.
Zdroje: Thaiger, Thai PBS World, Khaosod English, The Star