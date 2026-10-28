Horoskop předpovídá osudové setkání pro čtyři znamení: Láska se jim celé měsíce vyhýbala, před koncem roku přijde romantický zvrat

Hvězda, která rozkvétá jako broskvoň
Zatímco my mluvíme o osudu, náhodě nebo o štěstí, čínští astrologové hledají odpověď ve hvězdě broskvových květů. Té se v Číně říká tchao-chua a podle tradice přináší lásku, obdiv okolí i nová přátelství. Každý rok přitom „rozkvétá“ jinde a letos ji podle mistrů feng šuej probouzí právě kůň, tedy zvíře, kterému patří celý rok ohnivého koně.
Filipínská expertka na feng šuej Marites Allen na lednové tiskové konferenci ve filipínském Taguigu řekla, že letošní broskvová energie posiluje romantické a společenské štěstí lidí narozených ve znamení buvola, hada a kohouta. Jak uvedl deník Manila Bulletin, podle ní přeje lásce, vyhlídkám na svatbu i hlubším vztahům. „Broskvový květ přináší příležitost. Jaké vztahy z ní vzejdou, ale záleží na rozhodnutích, která uděláte,“ dodala.
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Komu může osudové setkání zaklepat na dveře?
Kohout (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
Kohouti mají podle astrologů nejvíc důvodů těšit se na zimu. Čínský cestovatelský portál Travel China Guide, který pravidelně zveřejňuje měsíční předpovědi, píše, že od 9. listopadu budou svou odvahou a optimismem přitahovat lidi kolem sebe a snadno začnou nový vztah. Od 9. prosince jim pak předpovídá chvíli jako z filmu, kdy jim někdo vyzná lásku, a to klidně i před ostatními.
Podobně to vidí web Your Chinese Astrology, podle kterého se nezadaní kohouti mezi 9. prosincem a 7. lednem s velkou pravděpodobností rozloučí se životem bez partnera. Kohouty, kteří už vztah mají, ale v listopadu varuje před hádkami kvůli maličkostem a před tichou domácností, která vztah pomalu vyčerpává.
Buvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Buvolům přeje v lásce nejen broskvový květ. Mistr feng šuej a architekt Ka Kuen Chua podle zpravodajského webu GMA News v pořadu řekl, že buvoly letos provází hvězda romantiky a ze všech znamení mají v lásce největší štěstí. Travel China Guide v celoroční předpovědi pro buvoly uvádí, že nezadaní buvoli mohou potkat svou lásku v únoru, v květnu a v prosinci.
Ne všechny předpovědi jsou ale pro konec roku stejně štědré. Podle měsíčních výhledů budou buvoli v listopadu a prosinci hodně mezi lidmi, astrologové jim ale radí hlavně pečovat o vztahy, které už mají.
Had (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Hadi patří ke třem znamením, nad kterými letos broskvová hvězda kvete. Konec roku je ale podle předpovědi pro hady na Travel China Guide spíš zkouškou. Od 9. listopadu jim má láska na čas odejít a páry mohou řešit spory kvůli žárlivosti. Po 9. prosinci se však situace obrací a vztahy, které hádky ustojí, mají podle astrologů ještě zesílit.
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Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Psi broskvový květ letos nemají, láska si k nim ale podle astrologů najde cestu jinak. Travel China Guide v předpovědi pro psy píše, že mezi 9. listopadem a 8. prosincem mohou přes přátele poznat člověka, který je zaujme, a postupně si k němu vytvořit blízký vztah. Nezadaným psům přitom radí, aby se o lásku aktivně snažili, ale když se o ně někdo uchází, aby si to dvakrát rozmysleli. Astrologie jim pro prosinec doporučuje zůstat sami sebou a vyhnout se rande naslepo, do kterých by se nutili jen kvůli okolí.
Osud rozdává karty, hrát je musí člověk
Čínská astrologie lásku nikdy nepopisuje jako něco, co člověka jen tak potká. Hvězda broskvových květů podle jejích znalců otevírá dveře, projít jimi ale musí každý sám. Proto se v předpovědích tak často opakují rady jako mluvit spolu klidně, hlídat si hranice nebo nepodlehnout prvnímu okouzlení.
Ať už čínskému horoskopu věříte, nebo ho čtete jen pro zábavu, jeho předpovědi připomínají, že i nenápadný podzimní den může být tím, na který budete jednou vzpomínat jako na začátek něčeho nového. Láska se totiž na kalendář neohlíží.
Zdroje: Manila Bulletin, GMA News, Travel China Guide, Your Chinese Astrology