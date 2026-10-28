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Horoskop předpovídá osudové setkání pro čtyři znamení: Láska se jim celé měsíce vyhýbala, před koncem roku přijde romantický zvrat

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Dennívýzva
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Stačí jedna nečekaná pozvánka, rozhovor ve frontě na kávu nebo seznámení přes kamarády a život se během pár týdnů může vydat úplně jiným směrem. Čínská astrologie má pro taková setkání vlastní jméno i vlastní hvězdu. Letos podle mistrů feng šuej svítí nad několika znameními obzvlášť jasně. Některá z nich si navíc své nejsilnější chvíle schovávají až na samý konec roku. Nepatříte náhodou mezi ně?
Horoskop předpovídá osudové setkání pro čtyři znamení: Láska se jim celé měsíce vyhýbala, před koncem roku přijde romantický zvrat

Horoskop předpovídá osudové setkání pro čtyři znamení: Láska se jim celé měsíce vyhýbala, před koncem roku přijde romantický zvrat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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