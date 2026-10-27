Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Před Robloxem stačilo tamagoči. Rodinnou poradu zvládlo vyvolat i vajíčko

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tamagoči zaměstnávalo děti i rodiče a virtuální mazlíčci pípali také v noci. Dobové zprávy ukazují, jak spor o čas u her předběhl dnešní Roblox.
Průhledné žluté tamagoči s řetízkem, displejem a třemi bílými tlačítky

Průhledné žluté tamagoči s řetízkem, displejem a třemi bílými tlačítky

Zdroj: Museum Rotterdam / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:11

Reklama
Další články z Retro Radar
Šílená konstrukce starých škodovek spolehlivě mrazila posádku. Vlažný vzduch foukal až po hodině
Šílená konstrukce starých škodovek spolehlivě mrazila posádku. Vlažný vzduch foukal až po hodině
Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu
Zaplatil včas, přesto ho slyšelo celé město. Krnovská pošta udělala z inkasa pouliční estrádu

Když v šedesátých letech z pouličních amplionů zazněla znělka, lidé většinou čekali hlášení o odstávce vody...

Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo
Reklamu nevynalezla devadesátá léta. Pan Vajíčko měl dávno odslouženo

Reklama běžela v československé televizi už před rokem 1989. Pan Vajíčko ji odděloval od pořadů a připomíná...

Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta
Nástup chalupářského bicyklu drsně ovládl ulice. Skládačka se navíc perfektně vešla do kufru auta

Povolit středový šroub, přehnout rám na dvě poloviny a schovat do kufru embéčka. Skládací kolo z národního...

Stát se rozdělil, peněženka chvíli váhala. Českou korunu odstartovaly kolky
Stát se rozdělil, peněženka chvíli váhala. Českou korunu odstartovaly kolky

V únoru 1993 dostaly vybrané československé bankovky kolky. Jak probíhala výměna, proč padesátikoruna kolek...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieTechnologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.