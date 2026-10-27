Před Robloxem stačilo tamagoči. Rodinnou poradu zvládlo vyvolat i vajíčko

Plastové vajíčko, tři tlačítka a tvor, který se bez péče neobešel. Tamagoči dokázalo zaměstnat děti i jejich rodiče a dobové zprávy o virtuálních mazlíčcích popisují také noční pípání. Vedle dnešního Robloxu působí tahle kapesní starost skoro skromně. Jenže už tehdy šlo o víc než o malý displej.
U obyčejné hračky rozhodujete, kdy si budete hrát. Virtuální mazlíček tenhle pořádek obrátil: ozval se a čekal, že se přizpůsobíte. Z dětského kapesného tak mohl vzniknout docela slušný zaměstnavatel. Odměnou byla spokojená postavička, za zanedbání hrozila její smrt.
Tři tlačítka stačila na krmení i výčitky
Bandai uvedlo původní Tamagotchi v Japonsku 23. listopadu 1996. Do světa se rozšířilo následující rok, jak připomíná
historická zpráva výrobce. Na konci devadesátých let pak vedle originálu soupeřily o pozornost i další značky virtuálních zvířat.
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Hráč krmil, uklízel, bavil a vychovával.
Muzeum M+ vysvětluje, že ovládání zvládla tři tlačítka, zatímco čas ve hře běžel stejně jako ve skutečnosti. Právě v tom spočíval podstatný rozdíl oproti skládání kostiček v Tetrisu: tady nešlo jen o výsledek právě rozehrané partie. Péče o virtuálního mazlíčka zahrnovala krmení, hraní i úklid. Tři tlačítka tak stačila na překvapivě náročnou službu.
Vajíčko se vešlo do kapsy podobně jako jiná
drobná elektronika a kapesní hry. Jeho nároky ale velikosti neodpovídaly. Nestačilo ho odložit mezi ostatní hračky a čekat, že další hra začne přesně tam, kde skončila. Péče se musela vejít do skutečného dne. Ve dvě ráno pípalo, ale záleželo i na modelu
Noční služba není jen dodatečně přibarvená historka.
Reportáž Associated Press ze září 1997 popisuje Cheryl Kaiserovou a jejího manžela, kterým virtuální mazlíček začal pípat ve dvě ráno. Hračku původně pořídili synovi kvůli učení odpovědnosti. Nakonec u ní bděli sami. Reportáž pojednává o několika značkách, konkrétní model této rodiny neurčuje.
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Stejný text zachycuje rodiče přebírající péči během vyučování i školy, které hračky zakazovaly kvůli vyrušování. Učitel z Connecticutu popisoval, že děti odbíhaly na toaletu nakrmit zvířátko nebo řešily, kdo se o ně postará. Malý displej přidal do školního rozvrhu neplánovanou chovatelskou směnu.
Tamagoči ovšem umělo také spát. Bandai u věrné reedice původní hry výslovně uvádí zhasínání světla pro spánek. A
El País už v listopadu 1997 popsal desetiletého Brita, který posunul vnitřní hodiny, aby jeho mazlíček prospal vyučování. Noční pípání proto neznamená, že každé vajíčko vyžadovalo krmení celou noc. Záleželo na provedení i nastaveném čase. Tamagoči mělo vlastní spánkový režim. Dobové zprávy o nočním pípání proto nelze automaticky vztáhnout na každý model virtuálního mazlíčka. Rodičovská starost předběhla Roblox o celá desetiletí
Obavy dospělých měly konkrétní důvod: hračka si brala pozornost i ve chvíli, kdy se mělo dělat něco jiného. Z dobových zákazů ale nelze udělat důkaz, že tamagoči dětem ničilo rozum. Při srovnání s dneškem je výmluvnější právě ten spor o čas. K vyvolání domácí debaty stačila postavička z několika černých bodů.
Roblox už pracuje v úplně jiném měřítku. Ve
výroční zprávě za rok 2025 uvádí průměrně 2,7 hodiny denně na denního aktivního uživatele, tedy přibližně dvě hodiny a 42 minut. Je to celosvětový údaj napříč věkem, nikoli průměr pouze českých dětí. Přesto dává představě o hodinách hraní konkrétní rozměr.
Navíc nejde o jedinou hru. Roblox propojuje mnoho uživatelsky vytvářených her a zážitků, avatary i setkávání s přáteli. Tamagoči vyžadovalo návrat kvůli jednomu tvorovi, dnešní platforma nabízí další světy a další lidi. Společná je schopnost udělat z hraní něco, na co člověk myslí i mimo obrazovku.
Než tedy plastové vajíčko povýšíme na důkaz krásně bezstarostného dětství, stojí za to připomenout jeho pracovní náplň. Krmení, úklid, hlídání, občas záskok rodičů. V porovnání s Robloxem skromné vybavení, ale na tři tlačítka docela slušné nároky.