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Kobra 11 potkala Neporazitelného! Erdoğan Atalay a Scott Adkins se sešli v ringu

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Dennívýzva
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Ústí nad Labem se 24. října 2026 stalo místem, kde se propojil svět akční kinematografie a bojových sportů. Na galavečeru CLASH 17 se objevily dvě výrazné osobnosti akčního žánru. Erdoğan Atalay, představitel legendárního Semira Gerkhana ze seriálu Kobra 11, a hollywoodský herec Scott Adkins, známý především jako Yuri Boyka z filmové série Neporazitelný, se setkali nejen před filmovými kamerami, ale také na galavečeru.
Erdogan Atalay

Erdogan Atalay

Zdroj: Pixeso studio
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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